Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов
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Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов

Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультовВрач Мирошников заявил, что свекольный сок защищает от инфарктов и инсультов

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал напиток, который следует употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мирошников заявил, что от инфарктов и инсультов может защитить свекольный сок. Как объяснил специалист, в этом напитке содержатся флавоноиды — вещества, которые снижают уровень «плохого» холестерина в организме. Он отметил, что именно «плохой» холестерин является основной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач добавил, что ежедневно следует выпивать по 250 миллилитров свекольного сока, чтобы уберечь себя от инфарктов и инсультов.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал, какая привычка снижает риск развития гастрита. По его словам, предотвратить появление этого заболевания можно, если тщательно пережевывать пищу.

Перед этим врачи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова предупредили россиян о вреде мороженого. Они заявили, что лакомство входит в топ-5 продуктов, которые сокращают продолжительность жизни из-за наличия растительных жиров.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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