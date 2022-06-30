Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации
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Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации

30 июня самолет Ан-26 авиакомпании «Ангара», вылетевший из Иркутска в Маму, экстренно вернулся в аэропорт. В пресс-службе Иркутского аэропорта журналисту IRK.ru рассказали, что в самолете сработала пожарная сигнализация.

Пожарная служба аэропорта провела проверку, возгорания воздушного судна не обнаружено, задымления нет. Причину срабатывания пожарной сигнализации установят эксперты. На борту находились 36 человек, пострадавших нет.

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По материалам: irk

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