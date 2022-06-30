Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации
Сегодня, 12:40
30 июня самолет Ан-26 авиакомпании «Ангара», вылетевший из Иркутска в Маму, экстренно вернулся в аэропорт. В пресс-службе Иркутского аэропорта журналисту IRK.ru рассказали, что в самолете сработала пожарная сигнализация.
Пожарная служба аэропорта провела проверку, возгорания воздушного судна не обнаружено, задымления нет. Причину срабатывания пожарной сигнализации установят эксперты. На борту находились 36 человек, пострадавших нет.
По материалам: irk