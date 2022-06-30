Законопроект о госсерверах для НКО внесли в координационный совет «Единой России»

В координационный совет фракции «Единая Россия» внесли законопроект о бесплатном предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) государственных серверов. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Ольги Занко, которая является автором документа вместе с зампредом Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным.

В условиях информационной войны, хакерских атак, с которыми столкнулись НКО, в первую очередь, занимающиеся патриотическим воспитанием, такая форма поддержки особенно важна, считает Занко. Она рассказала об атаках накануне Дня Победы на сайты Волонтеров Победы, ДОСААФ, Юнармии, Боевого братства. «Нужны были решения. Так появилась идея законодательно закрепить новую форму поддержки социально ориентированных НКО в виде предоставления бесплатных серверов от государства для размещения сайтов», — отметила она.

Эта мера поможет защитить персональные данные миллионов добровольцев, общественников, активистов, которые помогают на Донбассе, занимаются патриотическим воспитанием, помогают ветеранам, рассказала депутат.

Предложение уже поддержали Минцифры и Минэкономразвития. Сейчас вырабатываются критерии для предоставления серверов НКО. Среди них может быть отсутствие задолженностей по налогам и сборам, нахождение в реестре социально ориентированного НКО, наличие персональных данных, посещаемость сайта, отсутствие нарушений по одной из трех статей КоАП: о злоупотреблении свободой массовой информации, дискредитации использования ВС РФ, о нарушении порядка проведения митингов.

Соавтор законопроекта, депутат Антон Горелкин считает, что документ позволит НКО получить высочайший уровень защиты от хакерских атак, поскольку только «Гособлако» может гарантировать такой уровень.

«Поддерживая наши важнейшие НКО, мы защищаем право людей знать правду, сохраняем историческую память и культурные традиции, укрепляем наш суверенитет», — считает Горелкин.

В середине мая депутат заявил о необходимости создания в РФ национальной системы противодействия DDoS-атакам. В ближайшем будущем в этом направлении можно будет увидеть «серьезные позитивные изменения», отметил он.