Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками

Актер Владимир Епифанцев, который недавно женился, завел себе гарем. Недавно сестра артиста раскрыла приятные перемены в его жизни. Актер женился спустя шесть лет отношений на молодой возлюбленной Юлии Семеновой. Однако, как оказалось, это не мешает звезде общаться с другими женщинами. Сергей Мезенцев пригласил актера в свой авторский подкаст «Сережа и микрофон». В начале шоу ведущий рассказал, о чем будет идти беседа, а также отметил, что звездный гость пришел не один. «Владимир прибыл в сопровождении трех женщин, с которыми живет. Это просто контекст», — иронизировал Мезенцев.Впрочем, звезда на спутниц в ходе беседы никак не реагировал. Только один раз обратился к ним, когда пустился в пространные рассуждения об эго. «Зачастую слушаю его и думаю — вот тупое! Не понимает, о чем говорит. Вылезает какая-то хрень… Пытаюсь это хакнуть. Например, с девчонками мы научились это делать, да?» — сказал он, кивая в их сторону. Мезенцев попросил объяснить зрителям о ком идет речь. «Друзья мои короче, — отмахнулся Епифанцев. — Это не просто друзья… Они часть меня. Это я. Так сложилось в жизни. Не буду подробности рассказывать. Люди не поймут. Пока еще не готовы... В фильмах бывает, что за тобой кто-то идет, какие-то невидимые персонажи. Они видимые. Они — я, как и весь мир это я. Каждая частица мироздания — я». Позже 50-летний Владимир и Мезенцев пустились в обсуждение пикантных шуток. «Сейчас нам напишут в комментариях: «Снимите номер», — отшучивался ведущий. «Ты же видишь, с кем я пришел, — показал артист на спутниц. — Девчонки сидят ждут», — шутил звезда. Несмотря на пикантные намеки, Владимир отметил, что остается верен молодой супруге.