Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками

Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Актер Владимир Епифанцев, который недавно женился, завел себе гарем. Недавно сестра артиста раскрыла приятные перемены в его жизни. Актер женился спустя шесть лет отношений на молодой возлюбленной Юлии Семеновой. Однако, как оказалось, это не мешает звезде общаться с другими женщинами. Сергей Мезенцев пригласил актера в свой авторский подкаст «Сережа и микрофон». В начале шоу ведущий рассказал, о чем будет идти беседа, а также отметил, что звездный гость пришел не один. «Владимир прибыл в сопровождении трех женщин, с которыми живет. Это просто контекст», — иронизировал Мезенцев.
Впрочем, звезда на спутниц в ходе беседы никак не реагировал. Только один раз обратился к ним, когда пустился в пространные рассуждения об эго. «Зачастую слушаю его и думаю — вот тупое! Не понимает, о чем говорит. Вылезает какая-то хрень… Пытаюсь это хакнуть. Например, с девчонками мы научились это делать, да?» — сказал он, кивая в их сторону. Мезенцев попросил объяснить зрителям о ком идет речь. «Друзья мои короче, — отмахнулся Епифанцев. — Это не просто друзья… Они часть меня. Это я. Так сложилось в жизни. Не буду подробности рассказывать. Люди не поймут. Пока еще не готовы... В фильмах бывает, что за тобой кто-то идет, какие-то невидимые персонажи. Они видимые. Они — я, как и весь мир это я. Каждая частица мироздания — я». Позже 50-летний Владимир и Мезенцев пустились в обсуждение пикантных шуток. «Сейчас нам напишут в комментариях: «Снимите номер», — отшучивался ведущий. «Ты же видишь, с кем я пришел, — показал артист на спутниц. — Девчонки сидят ждут», — шутил звезда. Несмотря на пикантные намеки, Владимир отметил, что остается верен молодой супруге.    
# Шоу-бизнес Епифанцев Владимир
По материалам: z-aya

Последние новости

Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Как без потерь пережить опасный возраст и когда он наступает
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны понимать, что они нужны стране
Кастюкевич про законопроект о волонтерах: Добровольцы должны
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Как удаленные сцены могли изменить "Титаник"
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Суд оштрафовал участника «Битвы экстрасенсов»
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Женатый Владимир Епифанцев живет с несколькими девушками
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дана Борисова заявила, что шоу «Дом 2» - грязная помойка
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
Дина Гарипова поделилась фото с новорожденным сыном
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
10-месячный сын Лизы Арзамасовой поприветствовал подписчиков мамы
Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в Нью-Йорке
Редкий выход: Аврил Лавин вместе с женихом посетила вечеринку в
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным
Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным

Топ на сегодня

55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30 годам за торговлю людьми
55-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly приговорили к 30
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Яна Рудковская продемонстрировала свою шикарную спальню после ремонта
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Путин рассказал о конечной цели спецоперации на Украине
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Любовь Успенская вместе с дочкой устроили дефиле в купальниках
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Еще по теме

О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра
Гость Дудя рассказал о проклятии его шоу
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»