18 фотографий, которые вызовут мурашки даже у крепких орешков и тёртых калачей
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18 фотографий, которые вызовут мурашки даже у крепких орешков и тёртых калачей

18 фотографий, которые вызовут мурашки даже у крепких орешков и тёртых калачей

Любой человек склонен искать новые ощущения. Для этого люди занимаются экстремальными видами спорта, ходят на выставки, смотрят кино. Однако иногда впечатления сами находят людей, и они с удовольствием делятся ими, делая фото и выкладывая их в интернет. Некоторые фотографии при этом способны изрядно пощекотать нервишки даже тем, кто просматривает их, сидя на диване. Присядьте и вы!

Одна из самых опасных троп в мире

Вы когда-нибудь держали террариум прямо в собственном туалете?

Даже слегка закружилась голова

Кричащая статуя

Странная и слегка жуткая скульптура произвела настоящий фурор на просторах интернета. Заядлые фотошопщики не смогли остаться в стороне и сделали уйму забавных работ с её участием. Посмотреть их можно тут.

Вряд ли щёткой теперь будет кто-то пользоваться

Обыкновенная мухоловка, несмотря на свой неприятный вид, абсолютно безобидное существо. Она является своеобразным санитаром человеческого жилища, очищая его от мух, комаров и других вредоносных насекомых.

Кто-то что-то потерял

Тень от лампы выглядит как глаз

Декорация выглядит так, словно гигантский монстр решил атаковать здание

Кажется, некто следит за вами

Фух, показалось

Семенные коробочки гигантской гималайской лилии

Этот снеговик выглядит подозрительно

Огромная стена

Здание построено в форме клина, ракурс на фото показывает только самый узкий угол, а самая широкая сторона обращена наружу, что делает его похожим на массивную плоскую стену.

Вы подумали, что это тянущиеся руки? Нет, перед вами просто грибная ферма

Эта улыбочка способна любого довести до полуобморока

Овцы ночью выглядят достаточно зловеще

Недостаточно пощекотали нервишки? Здесь вы можете посмотреть на другие необычные фото, которые точно встряхнут ваше воображение.

# Интересное
По материалам: twizz

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