20 очаровательных работ художницы, которая перерисовывает мемных животных, делая их невероятно милыми
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20 очаровательных работ художницы, которая перерисовывает мемных животных, делая их невероятно милыми

20 очаровательных работ художницы, которая перерисовывает мемных животных, делая их невероятно милыми

Смешные фотографии животных существуют для того, чтобы мы отдохнули от потока новостей и напряжённых будней и подняли себе настроение. Но не только. Они нередко становятся источником вдохновения творцов, которые перерисовывают их в своём стиле, создают фигурки, да и чего только не делают! Сегодня мы познакомим вас с работами художницы с псевдонимом Bib, которая создаёт невероятно милые версии мемных животных.

Шок! Ужас!

Друг, почему ты светишься?

Утка в траве

Радужный кот

Радуга, попавшая на нужные вещи в нужный момент, делает всё в разы эффектнее и волшебнее!

Солнечный лучик

Когда в интернете кто-то не прав

Кошка-лягушка

Коты — это жидкость

Счастье материнства

Да уж, быть родителем — тяжёлый труд. И это понимают не только люди, но и животные. Взгляните сами!

Маленькая фея

Хитрый котёнок

Лежать и плакать

Щёчкой к стеклу

Котик в коробке

Я это ты, ты это я

Очень нравится банан

Медвежье спа

Ловец пузырей

На сковородке

Этот взгляд!

А вот подборка работ ещё одного художника, специализирующегося на перерисовке смешных котов.

# Интересное
По материалам: twizz

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