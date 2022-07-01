20 очаровательных работ художницы, которая перерисовывает мемных животных, делая их невероятно милыми
Смешные фотографии животных существуют для того, чтобы мы отдохнули от потока новостей и напряжённых будней и подняли себе настроение. Но не только. Они нередко становятся источником вдохновения творцов, которые перерисовывают их в своём стиле, создают фигурки, да и чего только не делают! Сегодня мы познакомим вас с работами художницы с псевдонимом Bib, которая создаёт невероятно милые версии мемных животных.
Шок! Ужас!
Друг, почему ты светишься?
Утка в траве
Радужный кот
Радуга, попавшая на нужные вещи в нужный момент, делает всё в разы эффектнее и волшебнее!
Солнечный лучик
Когда в интернете кто-то не прав
Кошка-лягушка
Коты — это жидкость
Счастье материнства
Да уж, быть родителем — тяжёлый труд. И это понимают не только люди, но и животные. Взгляните сами!
Маленькая фея
Хитрый котёнок
Лежать и плакать
Щёчкой к стеклу
Котик в коробке
Я это ты, ты это я
Очень нравится банан
Медвежье спа
Ловец пузырей
На сковородке
Этот взгляд!
А вот подборка работ ещё одного художника, специализирующегося на перерисовке смешных котов.