20 очаровательных работ художницы, которая перерисовывает мемных животных, делая их невероятно милыми

Смешные фотографии животных существуют для того, чтобы мы отдохнули от потока новостей и напряжённых будней и подняли себе настроение. Но не только. Они нередко становятся источником вдохновения творцов, которые перерисовывают их в своём стиле, создают фигурки, да и чего только не делают! Сегодня мы познакомим вас с работами художницы с псевдонимом Bib, которая создаёт невероятно милые версии мемных животных.

Шок! Ужас!

Друг, почему ты светишься?

Утка в траве

Радужный кот

Радуга, попавшая на нужные вещи в нужный момент, делает всё в разы эффектнее и волшебнее!

Солнечный лучик

Когда в интернете кто-то не прав

Кошка-лягушка

Коты — это жидкость

Счастье материнства

Да уж, быть родителем — тяжёлый труд. И это понимают не только люди, но и животные. Взгляните сами!

Маленькая фея

Хитрый котёнок

Лежать и плакать

Щёчкой к стеклу

Котик в коробке

Я это ты, ты это я

Очень нравится банан

Медвежье спа

Ловец пузырей

На сковородке

Этот взгляд!

А вот подборка работ ещё одного художника, специализирующегося на перерисовке смешных котов.