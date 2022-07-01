50-летняя иркутянка перевела мошенникам семь миллионов рублей

В Иркутске в отделение полиции обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала, что перевела мошенникам около семи миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Несколько дней назад женщине позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила, что со счета иркутянки неизвестные пытаются снять деньги и оформить на нее займы. Для того, чтобы этого не произошло, девушка убедила женщину перевести все ее средства на «безопасный» счет. На следующий день мошенники снова позвонили и сказали, что на имя потерпевшей кто-то пытается оформить кредит. Во избежание этого женщину попросили оставить заявку от своего лица. В течение нескольких дней женщина переводила взятые в кредит денежные средства на указанные злоумышленниками счета. Следователям женщина рассказала, что знала о подобных мошенничествах, но все равно доверилась звонившим.

Полиция возбудила уголовное дело о признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».