Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США

Французский суд вынес решение в отношении россиянина Александра Винника, вследствие которого его могут экстрадировать в Грецию, а после — в США.

Как сообщил "Ъ" адвокат Фредерик Бело, суд отклонил кассационное ходатайство с обжалованием приговора о пятилетнем заключении:

"Как следствие, Александр Винник, уже отбывший свой тюремный срок, будет переведен в Грецию, а затем в США, поскольку Греция уже удовлетворила запрос об экстрадиции в США».

Перевод должен был состояться в четверг, 30 июня. Однако защита подала срочную апелляцию для приостановки высылки Винника из Франции, а также обратилась в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в 2017 году россиянина задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. Одновременно с этим власти США конфисковали домен BTC-e.

Суд удовлетворил запрос об экстрадиции Винника по требованию сразу трех стран — США, России и Франции.

В 2019 году греческие власти приняли решение о его выдаче во Францию. Его экстрадировали в январе 2020 года. В декабре россиянина признали виновным в отмывании средств через BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.

В случае его дальнейшей экстрадиции в США Виннику грозит более 50 лет тюрьмы.