Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США
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Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США

Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США


Французский суд вынес решение в отношении россиянина Александра Винника, вследствие которого его могут экстрадировать в Грецию, а после — в США. 


Как сообщил "Ъ" адвокат Фредерик Бело, суд отклонил кассационное ходатайство с обжалованием приговора о пятилетнем заключении:


"Как следствие, Александр Винник, уже отбывший свой тюремный срок, будет переведен в Грецию, а затем в США, поскольку Греция уже удовлетворила запрос об экстрадиции в США».


Перевод должен был состояться в четверг, 30 июня. Однако защита подала срочную апелляцию для приостановки высылки Винника из Франции, а также обратилась в Европейский суд по правам человека. 


Напомним, в 2017 году россиянина задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. Одновременно с этим власти США конфисковали домен BTC-e.


Суд удовлетворил запрос об экстрадиции Винника по требованию сразу трех стран — США, России и Франции. 


В 2019 году греческие власти приняли решение о его выдаче во Францию. Его экстрадировали в январе 2020 года. В декабре россиянина признали виновным в отмывании средств через BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.


В случае его дальнейшей экстрадиции в США Виннику грозит более 50 лет тюрьмы.

# Экономика btc, александр винник, суд, новости
По материалам: ForkLog

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