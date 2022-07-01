Алексей Панин отправил 14-летнюю дочь работать

Актер Алексей Панин сам уже почти не работает. Вот уже несколько лет артист проживает в Испании, где у него имеется собственная недвижимость. За границу Алексей Панин увез и дочь Аню. Недавно девушка устроилась в одно из местных кафе. Панин гордится наследницей и считает, что она приняла правильное решение, найдя подработку.«Сегодня историческое событие — я еду на работу к своей дочери! — похвастался 44-летний Алексей в личном блоге. — Вот как! Несколько дней назад дочка устроилась на работу с подругой. Ане было дико обидно, что все ее друзья работают, а она — нет. Для нее очень важно, чтобы я приехал к ней и все посмотрел. Там какая-то очень маленькая кафешка. Я еще не видел». Напомним, в Испанию актер перебрался около двух лет назад. Пока он не собирается возвращаться в Россию. За границей Алексей проживает с дочкой и супругой, юристом Евой Тарлакян. Артист и Ева познакомились на одной из вечеринок. Тарлакян быстро поняла, что встретила мужчину мечты.