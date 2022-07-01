Алла Михеева показала фигуру восьмеркой в купальнике леотарде

Звезда «Острого репортажа», ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева осваивает новый вид спорта. Пока программа «Вечерний Ургант» на каникулах, Алла Михеева зря времени не теряет. Она увлеклась вейксерфингом, с каждым днем улучшая свои навыки. Тренировки ведущая начала на Мальдивах, а теперь продолжила в Подмосковье.Знаменитость примерила купальник леотард оттенка апельсина и показала фигуру в виде идеальной восьмерки. Алла Михеева эффектно позировала в таком виде для социальных сетей.Напомним, Алла Михеева стала узнаваемой в образе очаровательной глупенькой блондинки в китчевых нарядах из шоу «Вечерний Ургант». Вовсю эксплуатируя образ простушки в персональной рубрике «Острый репортаж», Михеева у части зрителей вызывает раздражение, у другой — восхищение своей детской непосредственностью.Что, впрочем, не мешало ей зашибать деньги на корпоративах и получать ТЭФИ вместе с начальником Иваном Ургантом.