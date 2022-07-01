Алла Пугачева сбежала от Максима Галкина
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Алла Пугачева сбежала от Максима Галкина

Алла Пугачева сбежала от Максима Галкина
Певица Алла Пугачева уехала из Израиля без мужа. Еще в феврале Максим Галкин с детьми и супругой Аллой Пугачевой перебрался в Израиль, тем самым продемонстрировав несогласие с политикой российских властей. Звездная пара до недавнего времени жила на вилле в Кесарии, но на днях переехала. Поклонники обнаружили 73-летнюю Аллу Пугачеву с детьми в Юрмале. Примадонна российской эстрады спокойно прогуливалась вдоль пляжа, облаченная в легкий летний спортивный костюм. Когда точно они приехали, непонятно, потому что у Максима Галкина сейчас тур по Израилю, а концерты в Латвии по плану только 4 августа — ранее он анонсировал их в соцсетях. Интересно, что в Юрмалу знаменитости наведывались периодически много лет — Пугачева не раз признавалась, что очень любит эти места, к тому же в Латвии у нее много друзей, а также коллег, которые приобрели недвижимость на берегу Балтийского моря, сообщает Peopletalk.
Значит ли это, что теперь семья будет базироваться в Юрмале, пока неясно. Известно лишь, что у наследников знаменитостей — Гарри и Лизы — школьные каникулы, а Примадонна в недавнем комментарии СМИ четко дала понять: они вернутся в Россию к 1 сентября, когда детям нужно будет в школу. Отметим, что после отъезда из Москвы на Пугачеву и Галкина полился негатив от патриотично настроенных граждан. Так, говорят, что знаменитости сбежали из страны в тяжелый период. Максим же в ответ критикует политическую ситуацию в России и отдельных телеведущих — Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева. Галкин периодически выходит на связь и объясняет поклонникам причину такого демарша — по его словам, он лишился рекламных контрактов и работы на телевидении, поэтому был вынужден отвезти семью в другую страну, где его тепло приняли. При этом связи с Россией он не теряет и надеется вернуться — хотя Ксения Собчак в одном из своих выпусков заявила: «Максим сжег все мосты...»
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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