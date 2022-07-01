Алла Пугачева заманила Филиппа Киркорова под венец
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Алла Пугачева заманила Филиппа Киркорова под венец

Алла Пугачева заманила Филиппа Киркорова под венец
Подруга певицы Аллы Пугачевой раскрыла подробности ее личной жизни. Некоторыми подробностями личной жизни Аллы Пугачевой поделилась ее подруга детства ведущая Кира Прошутинская. В 2016 году телеведущая Кира Прошутинская побывала на празднике у Аллы Пугачевой, который она сама придумала — «Дне желтых цветов». Народная артистка отмечает его в первое воскресенье марта каждый год. На светском рауте в замке Примадонны был и ее бывший муж Филипп Киркоров. Они прожили в браке с 1994 года по 2005 год. Прошутинская вспомнила, что экс-супруг певицы был одет в джинсы и желтую, с блестками, толстовку от Dolce & Gabbana.
«Филипп рассказал историю их с Аллой женитьбы. Она смотрела на него спокойно и снисходительно, изредка комментировала: «Он сказал, что я ему нравлюсь. И я ответила: «Нравлюсь — женись!» Ты еще не сказал, что твои мама и бабушка просили меня выйти за тебя замуж!» Ну и т.д.» —  вспомнила Алла Пугачева. По словам Киры Прошутинской, все это время рядом с ней стоял Максим Галкин, нынешний муж. Ведущая уверена, что между ними действительно есть настоящие чувства.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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