Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
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Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже

Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
40-летняя звезда мюзиклов, актриса Анастасия Макеева прошлась по красной дорожке Премии РБ с новой стрижкой и цветом волос. Анастасия Макеева устала от однообразия во внешнем виде и решилась на эксперимент. Артистка перекрасилась в брюнетку и сделала короткую стрижку. Но поклонники её стараний не оценили.
Накануне Макеева впервые появилась на публике с новым цветом волос. Она прошлась в летнем платье по красной дорожке одного из светских мероприятий. Анастасия, как всегда, обращала на себя внимание всех представителей сильного пола.
«Поменяла имидж и стала брюнеткой. Посетила вчера Премию РБ и открыла для себя новый мир», — рассказала Анастасия. Мнения фанатов о внешнем виде Макеевой разделились. Кому-то показалось, что артистка, став брюнеткой, стала еще эффектнее и привлекательнее, другие призналась, что и не заметили особой разницы. «Почти ничего и не поменялось», — отреагировали поклонники. «Ну, не скажу, у меня волосы были светлые, уже почти блонд», — спорит Макеева с критиками. Между прочим, еще недавно писали о том, что Макеева собирается эмигрировать с мужем в Турцию. Недавно супруги приобрели там просторное жилье. Однако переезд пары за границу не состоялся. Анастасия по-прежнему работает и живет в России, а новые апартаменты теперь сдает туристам.
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

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