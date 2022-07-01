Анатолий Руденко рассказал о расставании с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко рассказал об отношениях с артисткой. В одном из своих интервью Анатолий Руденко рассказал о том, как закончились его взаимоотношения с Татьяной Арнтгольц. В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» актер признался, что сам подвел свою теперь уже экс-возлюбленную к мысли о том, что их отношения изжили себя. При этом, как говорит Руденко, он понимал, что духовно Татьяна намного старше его, она уже хотела семью и детей. Анатолий же был совершенно не готов к такому повороту событий. Поэтому актер сам спровоцировал конфликт, по сути, подтолкнув Арнтгольц к тому, что они уже больше не пара.Потом актриса встретила Ивана Жидкова и родила ему дочку Машу. Но и этот брак оказался недолгим. Сейчас Татьяна счастлива в браке со звездой сериала «Кухня». Вместе с Марком Богатыревым она воспитывает сына Данилу. «Таня была взрослее меня. Я со временем понял, что был не готов к серьезным отношениям. Эгоизм во мне превалировал. В один день я решил закончить наши отношения. Причем я сам спровоцировал конфликт. Начал раскручивать ситуацию. Может это было некрасиво, но я считаю, что правильно. Думаю, что мы бы все равно не смогли жить вместе и рано или поздно расстались», — заверил Руденко.