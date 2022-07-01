Андрей Разин простился с Юрием Шатуновым
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Андрей Разин простился с Юрием Шатуновым

Андрей Разин простился с Юрием Шатуновым
Певец Юрий Шатунов умер девять дней назад. Отношения Андрея Разина и Юры Шатунова достойны сюжета отдельного фильма: они мирились, ссорились, поливали друг друга грязью, судились… но все равно оставались близкими людьми. Последние три года Разин и Шатунов виделись только в судах — они бились за наследство «Ласкового мая», так как Андрей запретил Юрию исполнять композиции легендарной группы. За несколько дней до смерти певец все-таки доказал, что может претендовать на творчество и исполнять всеми любимые хиты. Говорят, что все эти переживания и суды довели его, что привело к печальному результату. Многие сейчас винят в произошедшем Разина, говоря о том, что продюсер мог бы более человечно отнестись к своему подопечному.
Бывшая жена Разина в эфире шоу «Пусть говорят» сообщила, что он не радуется тому, что случилось, и сильно переживает — это и видно по его немногочисленным публикациям. Кажется, легенда отечественного шоу-бизнеса ушел в тень в эти скорбные дни. Сегодня он выпустил вторую публикацию, почтив память друга и коллеги. «Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы «Ласковый май». Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь, кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом. Царствие Небесное», — написал Разин. По слухам, продюсер не хочет уступать права на творчество «Ласкового мая» и будет продолжать бороться за них, но уже с женой и детьми Шатунова. Правда, сам Андрей говорит, что поможет семье умершего друга и сделает все, чтобы они были счастливы. Напомним, прощание с экс-солистом «Ласкового мая» проходило три дня. Сначала дали проститься всем его поклонникам — их пришло более 16 тысяч человек, затем родным и близким, а на третий день урна с прахом была захоронена на Троекуровском кладбище. Другая часть праха будет развеяна в Германии.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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