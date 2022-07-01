Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Лариса Андерсен предсказала чем лучше заниматься в второго июля. 🤓ОБЩАТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЗНАКОМИТЬСЯ Приглашает нас Меркурий, который со 2 июля перейдет в Близнецы, в свой знак. А это значит, что все дела в связанные с обучением, общением, торговлей, путешествиями будут даваться нам легко🎈 Многим захочется завести новые знакомства и встретиться с друзьями👫 Сильно обостриться в этот период желание узнать новости и ими поделится. Все дебаты, споры могут затянуться и цель их будет не в доказательстве своей правоты, а в желании получить что-то интересное и познавательное. 👩🏻‍🎓Обучение и сдача экзаменов на этот период будет благоприятна. Появится желание что-то изучать и познавать. Очень хорошо начинать изучать языки, проходить курсы/тренинги или получить азы в любой профессии👩🏻‍💻 Летом хочется больше бывать на свежем воздухе и поэтому вопросы отдыха и развлечений будут очень актуальны. Прогуляйтесь в парке после работы, зайдите в гости к друзьям, на выходные съездите на дачу к близким. Из негативных влияний этого транзита: 🔻Некоторые могут много болтать пустого, распускать сплетни, лгать, лицемерить, обманывать, манипулировать. 🔻В этот период традиционно активизируются мошенники и шарлатаны. Будьте бдительны! 🔻У нас может проявиться рассеянность, тревожность и беспокойство ума. Не теряйте контроль над собой. 🔺У людей со слабой психикой  могут возникать депрессии, нервозность, раздражительность, неуравновешенность. Поддержите близких! 🔻Многим будет сложно доводить дела до конца, захочется отлынивать от работы. 🔻Появится чрезмерное погружение в собственные фантазии. Благоприятно в этот период: 🔸Заниматься писательской/научной/творческой работой. 🔸Заводить новые знакомства и налаживать контакты со старыми. 🔸Отдых на природе. 🔸Начинать обучение, проходить курсы. 🔸Заниматься торговлей/бизнесом. 🔸Вести деловые переговоры. 🔸Концентрироваться на выполнении одного дела. Транзит Меркурия в Близнецах  продлится недолго – до 16 июля. Используйте эту возможность. Во благо вам и Вселенной 💫
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла

Топ на сегодня

Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой

Еще по теме

Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Нептун
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет девушек в будущем
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье