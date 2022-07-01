Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22

Лариса Андерсен предсказала чем лучше заниматься в второго июля. 🤓ОБЩАТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЗНАКОМИТЬСЯ Приглашает нас Меркурий, который со 2 июля перейдет в Близнецы, в свой знак. А это значит, что все дела в связанные с обучением, общением, торговлей, путешествиями будут даваться нам легко🎈 Многим захочется завести новые знакомства и встретиться с друзьями👫 Сильно обостриться в этот период желание узнать новости и ими поделится. Все дебаты, споры могут затянуться и цель их будет не в доказательстве своей правоты, а в желании получить что-то интересное и познавательное. 👩🏻‍🎓Обучение и сдача экзаменов на этот период будет благоприятна. Появится желание что-то изучать и познавать. Очень хорошо начинать изучать языки, проходить курсы/тренинги или получить азы в любой профессии👩🏻‍💻 Летом хочется больше бывать на свежем воздухе и поэтому вопросы отдыха и развлечений будут очень актуальны. Прогуляйтесь в парке после работы, зайдите в гости к друзьям, на выходные съездите на дачу к близким. Из негативных влияний этого транзита: 🔻Некоторые могут много болтать пустого, распускать сплетни, лгать, лицемерить, обманывать, манипулировать. 🔻В этот период традиционно активизируются мошенники и шарлатаны. Будьте бдительны! 🔻У нас может проявиться рассеянность, тревожность и беспокойство ума. Не теряйте контроль над собой. 🔺У людей со слабой психикой могут возникать депрессии, нервозность, раздражительность, неуравновешенность. Поддержите близких! 🔻Многим будет сложно доводить дела до конца, захочется отлынивать от работы. 🔻Появится чрезмерное погружение в собственные фантазии. Благоприятно в этот период: 🔸Заниматься писательской/научной/творческой работой. 🔸Заводить новые знакомства и налаживать контакты со старыми. 🔸Отдых на природе. 🔸Начинать обучение, проходить курсы. 🔸Заниматься торговлей/бизнесом. 🔸Вести деловые переговоры. 🔸Концентрироваться на выполнении одного дела. Транзит Меркурия в Близнецах продлится недолго – до 16 июля. Используйте эту возможность. Во благо вам и Вселенной 💫