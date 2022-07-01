Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь

Астролог Лариса Андерсен: НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ… со стрижки✂️ Замечали, как при кардинальных переменах в жизни мы интуитивно чувствуем необходимость в перемене внешнего облика? Не зря при расставаниях с мужчиной женщина идёт к парикмахеру и меняет причёску На протяжении жизни волосы хранят в себе информацию, которая не всегда бывает положительной. При стрижке волос происходит своего рода обнуление и очищение организма от прошлого негативного опыта. С давних времён стрижка волос была своего рода ритуалом✨ В буддизме ритуал стрижки волос – символ очищения, избавления от негатива и начало чего-то нового, как «с чистого листа». Правильно подобранный день стрижки помогает не только избавиться от негативной энергии, но и усилить рост волос, накопить внутреннюю силу и здоровье. Лунный календарь испокон веков был своего рода компасом и служил ориентиром в выборе лучших дней для стрижки. 📌Сохраняйте благоприятные дни для стрижки в июле👇 💇‍♀️01 июля 💇‍♀️6-8 июля 💇‍♀️11 июля 💇‍♀️14 июля (с 17:48)-15 июля 💇‍♀️19-20 июля 💇‍♀️25 июля Особо благоприятные дни – 1 и 6 июля. ☝️Время указано московское. Во благо вам и Вселенной💫 https://vk.com/larisaandersen