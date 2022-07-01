Австрия обвинила Россию в использовании газа в качестве оружия
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Австрия обвинила Россию в использовании газа в качестве оружия

Австрия обвинила Россию в использовании газа в качестве оружияМинистр энергетики Австрии Гевесслер обвинила РФ в использовании газа в качестве оружия

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа, и обвинила Россию в использовании энергопоставки в качестве оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Puls 24.

По ее словам, на президента России Владимира Путина «больше нельзя положиться». Она назвала российского лидера «ненадежным партнером». «Поэтому мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме», — заявила она.

Гевесслер отметила, что государство намерено к зиме заполнить газохранилища на 80 процентов. На сегодняшний день они заполнены на 44,7 процента. «Центральный буфер безопасности на зиму — это наши хранилища. В Австрии большие хранилища, и это хорошо, но мы должны их заполнить», — подчеркнула она.

Министр заявила, что Австрии следует как можно больше энергии производить самой. «В этом конфликте Россия использует энергопоставки в качестве оружия". Поэтому Австрия планирует, во-первых, запастись как можно большим количеством газа, во-вторых, прийти к максимальной диверсификации, в-третьих, стать независимой», — отметила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о подорожании энергоносителей из-за конфликта на Украине. Глава немецкого правительства также призвал готовиться к увеличению стоимости продуктов питания.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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