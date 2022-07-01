Битва за Лисичанск: силы ЛНР и России берут город в окружение

Вадим Карасев

Союзные войска России и ЛНР зачистили от бойцов украинской армии населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора в Донбассе. Об этом в своём Telegram-канале в пятницу рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска", — сообщил он.

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что армия РФ и вооружённые формирования ЛНР продолжают наступление на город Лисичанск Северодонецкого района. По словам Мирошника, союзные подразделения взяли под контроль кварталы возле местного завода резинотехнических изделий. В частности, активно развивается наступление ВС РФ и ЛНР на населённый пункт со стороны стекольного завода "Пролетарий".

Свежая карта наступления российских войск под Лисичанском

Напомним, что силы ЛНР и войск РФ смогли войти в Лисичанск с пяти направлений, сужая кольцо вокруг остатков украинской группировки. Сейчас в городе продолжаются активные бои. 25 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник признавался, что взятие Лисичанска под контроль и его зачистка от боевиков будет "важным политическим моментом". В случае если союзные войска возьмут Лисичанск и Северодонецк в ближайшее время, это будет означать "полное освобождение территорий ЛНР", после чего войска России, ЛНР и ДНР направятся в сторону Северска, Славянска и Артемовска.

Украинская армия бросила танки, отступая вглубь Лисичанска

Бойцы ВСУ, около месяца обороняющие Лисичанск, разместили исправную бронетехнику на подступах к городу, чтобы отвлечь подразделение ВС РФ на её уничтожение. Сообщения об этом появились в соцсетях. Так, украинцы развернули башню танка Т-64 в сторону, после чего отступили с ранее занятых позиций. По данным портала, боевики решили подставить под огонь не только свои, но и поставленные Западом танки, БТРы и БМП. Солдаты и офицеры ВСУ, осознав, что выйти из Лисичанска на танках практически невозможно, бросили тяжёлую технику, сохранив таким образом собственные жизни.

Украинский аналитик Александр Кочетков объяснил тяжелые потери подразделений ВСУ тем, что Россия навязала украинской армии собственную тактику ведения боевых действий, в то время как Киеву этого не удалось. Так, исходя из этой "схемы", в сражениях на ближней дистанции побеждает сторона, обладающей наибольшей боевой мощью. Кочетков выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины могли бы значительно улучшить положение дел, проведя несколько высокоманевренных операций, однако у страны просто нет на это ресурсов.

Минобороны РФ заявило о выходе Вооружённых сил к Лисичанску

ВС РФ при поддержке Народной милиции ЛНР вышли к городской границе Лисичанска, получив в то же время контроль над рядом местных промышленных предприятий. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.

"Вооруженные силы продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта "Матросская", желатиновый завод. Союзные силы [РФ и донбасских республик] вышли непосредственно к Лисичанску", — заявили в Минобороны.

Брошенная ВСУ противотанковая пушка МТ-12 "Рапира". От этой точки до Лисичанска 7 километров

Кроме того, в ведомстве рассказали о взятии под контроль посёлка Тополевка к западу от Лисичанска. По информации Минобороны РФ, в этом районе украинская армия несет значительные потери.

"Только в населенном пункте Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, и в Верхнекаменском — 70", — подытожили в министерстве.



10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины составляют от 100 до 200 солдат убитыми, объяснив это неравными военными возможностями Москвы и Киева. Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, в свою очередь, что ВСУ ежедневно теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. Общую ситуацию на фронте он охарактеризовал как тяжелую.

Жители Лисичанска рассказали журналистам Sky о реальном положении вещей в Донбассе

Жители Лисичанска удивили корреспондентов британского телеканала Sky News оценкой ситуации в Донбассе. О недоразумении в своём Telegram-канале рассказала телеведущая Ольга Скабеева.



Так, побеседовав с жителями города, который в данный момент ровно наполовину контролируется вооружёнными силами РФ и ЛНР, представители Sky пришли к неутешительному для западной повестки выводу: простые люди открыто говорят, что, по их мнению, конфликт развязал официальный Киев, а Москва помогает и несёт мир на эти земли.

Отдельные горожане и вовсе отказались давать интервью корреспондентам Sky, объяснив это тем, что западные журналисты "всё равно не напишут". Кроме того, журналисты обратили внимание на "советскую мелодию победы", которую исполнила местная женщина, гуляя по улице.

Карта спецоперации в Донбассе и положение сил под Лисичанском