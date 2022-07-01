Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении ядерного оружия
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Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении ядерного оружия

Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении ядерного оружияГоссекретарь США Блинкен понадеялся сохранить ДНЯО в силе между всеми странами

США рассчитывают, что все страны будут сотрудничать в вопросе сохранения в силе и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). На это понадеялся госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении, приуроченном к 54-й годовщине подписания многостороннего документа.

«ДНЯО заложил важную основу для международных усилий по противодействию надвигающейся — тогда и сейчас — угрозе
распространения ядерного оружия по всему миру. Договор послужил интересам всех его участников и ограничил потенциальный риск опустошительной ядерной войны», — рассказал дипломат. Блинкен добавил, что надеется на сохранение договора каждой из сторон-подписантов.

Соглашение о нераспространении ядерного оружия было впервые подписано в 1968-м в Лондоне, Москве и Вашингтоне. После к нему присоединились еще 189 государств. Документ носит бессрочный характер. Основной проблемой контроля за соблюдением ДНЯО является то, как могут использовать процесс обогащения урана (и для получения ядерного топлива для АЭС, и для создания ядерной бомбы). Другая проблема — споры разных стран вокруг соблюдения или несоблюдения договора, нередко возникающие между Москвой и Вашингтоном.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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