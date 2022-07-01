Брянская начала угрожать Адееву, который её оклеветал
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Брянская начала угрожать Адееву, который её оклеветал

Брянская начала угрожать Адееву, который её оклеветал
Некоторое время назад Анне Брянской всё же удалось помириться со своим парнем. В итоге она начала всем рассказывать, что не давала Алексею Адееву обещаний. Также она заявила, что отбивалась от приставаний Леши и не ночевала с ним. По словам Ани, она не собиралась возвращаться на проект и не признавалась Адееву в любви. В итоге дело дошло до того, что Брянская начала угрожать бывшему ухажёру, который решил её оклеветать. При этом новый парень Ани желает переломать Леше ноги за его слова. В данный момент к Адееву уже выстраивается целая очередь, состоящая из людей, которым он серьёзно подпортил настроение. К слову, недавно и Иван Барзиков вернулся на Дом-2. Однако он решил не бить парня и вместо этого принял его извинения за приставания к Кристине Бухынбалтэ. В результате не стоит ждать потасовки в ближайшее время, а может её вообще не будет.

Интересно, может именно из-за всего этого Лёша принял решение е остепениться и ответить Анне Самониной на её чувства? Кажется, в ближайшее время ему будет не до провокаций, ведь ситуация, итак, сильно накалилась, а проблем становится всё больше.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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