Брянская начала угрожать Адееву, который её оклеветал

Вадим Карасев

В данный момент к Адееву уже выстраивается целая очередь, состоящая из людей, которым он серьёзно подпортил настроение. К слову, недавно и Иван Барзиков вернулся на Дом-2. Однако он решил не бить парня и вместо этого принял его извинения за приставания к Кристине Бухынбалтэ. В результате не стоит ждать потасовки в ближайшее время, а может её вообще не будет.Интересно, может именно из-за всего этого Лёша принял решение е остепениться и ответить Анне Самониной на её чувства? Кажется, в ближайшее время ему будет не до провокаций, ведь ситуация, итак, сильно накалилась, а проблем становится всё больше.