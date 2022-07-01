Целебные и магические свойства сосновых почек и сферы их применения

Вадим Карасев

Сосновые почки — ценнейший продукт, который используется в народной медицине уже много веков. Настало время узнать, чем полезны почки этого дерева и каковы основные сферы их применения.

Плоды деревьев — одни из самых недооцененных природных источников силы. Мы уже рассказывали о силе цветков липы. Пришло время узнать всё о шишках сосны, с которыми по своей силе не сравнится практически ничто.

Целебные свойства сосновых почек

Многочисленные целебные свойства почек сосны обусловлены их богатым химическим составом. Научным путем удалось выяснить, что в почках сосны содержится много смол, эфирных масел, дубильных веществ, фитонцидов, алкалоидов а также витамины С, К, В12.

Из сосновых почек, которые, кстати, можно купить в обычной аптеке, делают отвары, настои. Их также добавляют в чай. При желании вы можете отправиться в сосновый лес, чтобы набрать почек там. Сбор и заготовку молодых сосновых почек проводят весной — с апреля до середины мая. Почки обязательно должны быть закрытыми, а их чешуйки плотно прижаты друг к другу. Это показатель того, что все важные вещества пока еще внутри.

Запах у таких почек очень сильный, хвойный, а на вкус они горьковаты. Сбор лучше выполнять в перчатках, так как отмыть смолу будет непросто. Отрывать или срезать почки лучше осторожно, чтобы не навредить дереву. После этого их нужно просушить. Ни в коем случае нельзя делать это при помощи повышенной температуры, поскольку полезные вещества при этом разрушаются. Хранятся почки около двух лет, но только при условии сохранения идеальной сухости.

Что касается целебной силы этого природного помощника, то она довольно велика. Чаще всего почки сосны применяются в качестве отхаркивающего средства и в целом для борьбы с кашлем и другими проблемами дыхательных путей. Также часто их используют для укрепления иммунитета, нормализации метаболизма, укрепления сосудов. Сосновый чай помогает успокоиться, улучшает сон. Почки сосны иногда применяются для лечения мочекаменной болезни, очищения крови, лечении ревматизма.

Настой из почек делается так: возьмите столовые ложки измельченных шишек, а потом залейте литром кипятка. Настаивать шишки лучше не менее трех часов. Пейте полученный настой небольшими глотками. Можно растворять в настое мёд. Это поможет в борьбе с кашлем.

Отвар делается следующим образом. Возьмите около ста граммов побегов, положите их в кастрюлю и залейте двумя литрами воды. Кипячение проводится до тех пор, пока от воды не останется примерно половина объема. Затем отвар процеживают и принимают по одной столовой ложке после каждого приема пищи.

Также из почек сосны делаются ингаляции, примочки и сиропы. Перед применением обязательно нужно проконсультироваться с врачом, потому что у плодов сосны есть некоторые побочные эффекты.

Магические свойства сосновых почек

У сосны есть ярко выраженная мужская сила, но это совсем не значит, что само дерево и его плоды не могут помогать женщинам. Если вам хочется, чтобы в доме водились деньги, раз в неделю необходимо окуривать помещение сухими измельченными почками сосны.

Некоторые эксперты советуют добавлять к сосновым плодам немного сухой полыни или крапивы, а затем окуривать место, где спит человек. Это поможет избавиться от негативных мыслей, дурного магического влияния, сглаза, снять раздражение, улучшить сон.

Сосновые шишки очень благотворно влияют на энергетику людей. Это связано с тем, что само дерево, согласно наблюдениям, являет собой источник светлой силы. Вы можете просто положить у себя дома немного шишек, чтобы они распространяли вокруг себя благоприятные потоки энергии и помогали вам заряжаться силой природы.