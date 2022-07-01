Что ждать от курса: плюсы и минусы крепкого рубля для российской экономики
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Что ждать от курса: плюсы и минусы крепкого рубля для российской экономики

Что ждать от курса: плюсы и минусы крепкого рубля для российской экономики

После стремительного роста российского рубля экономисты предрекают спад его курса, говоря о том, что сильная нацвалюта невыгодна для экономики страны. Инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган обращает внимание на то, что Центробанк не говорит пока об экстренных мерах по ослаблению рубля, а от крепкой нацвалюты экономика России, безусловно, "выживет".

Эксперт объяснил, что доходы России от продажи нефти за рубеж составляют порядка $20 млрд в месяц и к концу 2022 года достигнут около $240 млрд, а с учетом экспорта газа и других товаров доходы бюджета можно оценить в $300 млрд.


Таким образом, при курсе в 50 рублей за доллар США экспорт принесет 15 трлн рублей, при курсе 75 рублей за доллар - 22,5 трлн рублей, при 100 рублях за 1 доллар - 30 трлн рублей. То есть "падение доллара на 1 рубль лишает бюджет примерно 200 млрд рублей". Однако на деле цифры будут несколько иными с учетом "быстро меняющейся картинки и все новых и новых вводных".

График цены на нефть марки Brent в течение года

Негативные последствия крепкого рубля для российской экономики

Управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин говорит об очевидных минусах крепкого рубля, учитывая "постоянное напряжение", в котором приходится работать России как экспортеру.

"Наша страна – экспортер, и доходы мы получаем в валюте. На экспорт у нас идет достаточно большой объем продукции, поэтому нивелировать потери бюджета от крепкого рубля могут только высокие цены. В условиях, когда экспорт на Запад ограничен, а с Востоком и Азией приходится торговаться за дисконт, Россия находится в постоянном напряжении", - отмечает эксперт.

Он указывает на то, что предприятиям грозит работа в убыток при высоком рубле.

Что будет с российскими предприятиями

Евгений Коган привел пример компании "Северсталь", которая работает и на внешний, и на внутренний рынок.

"Если оценить, что тонна проката FOB Black see стоит примерно 650 долларов, картинка получается следующая. При себестоимости порядка 40 тысяч рублей за тонну, компания с одной тонны при курсе 52 получает примерно убыток 6200 рублей. А при курсе 73 – прибыль на уровне 7450 рублей. Таким образом, операционная рентабельность по экспорту при курсе 73 будет составлять примерно 16 процентов. А вот при курсе 52 - минус 18 процентов. Вот так. Все достаточно прозаично".

Такая тенденция касается "огромного количества" российских производителей-экспортеров. В таком случае предприятиям придется сокращать издержки, уволить многих сотрудников, а может быть, и вовсе отказаться от экспорта. Государству же предстоит сократить расходную часть бюджета или ввести новые налоги.

Плюсы крепкого рубля для экономики России

Для потребительского поведения и ожидания, в свою очередь, крепкая нацвалюта будет существенным преимуществом. Инфляция сдерживается, а рост цен на отдельные категории продуктов даже немного замедляется, констатирует Степан Сумин, отмечая, что открытым по-прежнему остается вопрос о реальных доходах граждан.

"Вот тут государству нужно работать. Высокое благосостояние граждан и есть главный триггер к росту экономики", - уверен эксперт.


Поскольку для бизнеса крепкий рубль – это прежде всего дешевый импорт, то для поддержки предпринимателей президент России Владимир Путин ускорил процесс интеграции обратного импорта, при этом снизив надзор.

График изменения курса доллара к рублю за год

Почему Центробанк не спешит понижать рубль

Евгений Коган напоминает, что Банк России отвечает не за занятость или экономический рост страны, а за "стабильность денежно-кредитной политики". И, вероятно, регулятор позволит себе вновь снизить ставку, ведь по данным Росстата, на минувшей неделе зафиксирована нулевая инфляция, а по итогам июня, вероятно, будет зарегистрирована дефляция в пределах 0,5%.

Центробанк действует исключительно в рамках законодательства и своего мандата, уверен Коган, потому вопросов к регулятору в текущей ситуации быть не может, а вот касательно проблем с бюджетом и занятостью - это уже к Минфину и Минэкономики.

"Ослабляя рубль, мы можем переусердствовать и вновь получить душевный такой рост инфляции. А это значит, что потом будем бороться уже с девальвацией. О чем, собственно, и поведала нам глава ЦБ на днях", - говорит экономист.

Степан Сумин, в свою очередь, указывает на то, что Минфин уже начал бить тревогу, опасаясь, что бюджет недосчитается достаточно внушительной суммы, и потому так яро выступает за таргетирование рубля.

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По материалам: uposters.ru

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