Дане Борисовой даже липосакции не помогают похудеть

46-летняя ведущая Дана Борисова призналась, что ни как не может похудеть. Телеведущая в погоне за телом мечты неоднократно ложилась под нож хирурга. Но даже пластика не помогла ей добиться желаемого результата. Бывшая ведущая передачи «Армейский магазин» — поклонница современной косметологии. Дана регулярно тестирует на себе новые процедуры и честно об этом рассказывает. Телезвезда не скрывает, что прибегала и к более радикальным методам преображения. В прошлом году Борисовой сделали липомоделирование — откачали жир из живота и добавили его в ягодицы. Еще ранее Дана ставила мезонити, делала подтяжку лица и блефаропластику, увеличивала грудь. На этом заклятая подруга Анастасии Волочковой не остановилась. В этом году Дана перенесла две липосакции ради стройного тела. Однако сегодня она призналась, что похудеть ей так и не удалось. «Мой теперешний вес 60 кг, хотя еще год назад был 55 кг. И даже две липосакции за год особо не изменили картину», — рассказала Борисова.Телеведущая также сообщила, что у нее есть проблемы с финансами. Звезде различных ТВ-шоу приходится довольствоваться тем, что есть и экономить. «С февраля практически нет съемок. Поэтому живу на сбережения. Плюс победа на ринге и реклама. Но морально и бюджетно всё это тяжело», — призналась Борисова. Ранее она победила в бою на ринге Екатерину Диденко. Блогерша почти сразу начала уступать сопернице и в итоге потерпела поражение. Дана открыто говорит о том, что у нее давно не было романтических отношений. После реабилитации от наркотической зависимости она не готова встречаться с тем, кто под руку подвернется. «Я раньше была зависимая от мужчин, подбирала за другими дамами всякие объедки. Патологически боялась одиночества», — поделилась телеведущая. Сейчас Борисова уже не согласна на подобные романы. Борисова прокомментировала скандал с Андреем Разиным, который проклял ее и назвал «неблагодарной наркошей». «Я всегда считала его гениальным продюсером и правдорубом, уважала за стойкую позицию. Но это не значит, что я готова лизать ему с разбега. Иногда и таким, как он полезно услышать мнение со стороны», — резко высказалась Дана.