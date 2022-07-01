День 1 июля в истории

День ветеранов боевых действий

В этот день вспоминают тех, кто воевал за Россию, в разных войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Это не только ветераны Вооружённых сил, но и сотрудники МВД, ФСБ и других силовых ведомств.

Хотя праздник неофициальный, но с каждым годом он становится всё более известным в нашей стране.

17 лет назад (2005) вступил в силу Федеральный закон РФ «Об Общественной палате (ОП) Российской Федерации».

Она была образована по инициативе Президента РФ Владимира Путина. 8 декабря 2004 года глава государства внес законопроект об Общественной палате на обсуждение парламента. Документ был принят Госдумой 16 марта 2005 года, одобрен Советом Федерации — 23 марта. Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» был подписан Президентом РФ 4 апреля, а 1 июля вступил в силу.

Первое пленарное заседание ОП РФ прошло 22 января 2006 года в Георгиевском зале Кремля.

Деятельность ОП РФ направлена на согласование интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, а также обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в России.

20 лет назад (2002) произошла авиакатастрофа над Боденским озером.

На высоте 12 тысяч метров из-за ошибки авиадиспетчера столкнулись российский пассажирский авиалайнер Ту-154 компании «Башкирские авиалинии» и грузовой самолет Boeing-757 компании международных авиаперевозок DHL. На борту российского лайнера находились 12 членов экипажа и 57 пассажиров (52 ребенка и пять взрослых). Большинство детей летели на отдых в Испанию, организованный Комитетом по делам ЮНЕСКО Башкирии. Boeing-757 управляли два пилота.

В результате авиакатастрофы погибли 52 ребенка и 19 взрослых.

В феврале 2004 года диспетчер швейцарской компании «Скайгайд» Питер Нильсен, который сопровождал полёт российского авиалайнера, был убит гражданином России Виталием Калоевым, потерявшим в авиакатастрофе жену и двое детей. Калоев заявил, что он хотел, чтобы Нильсен просто попросил у него прощение за гибель его семьи и показал ему фотографии детей. Однако диспетчер ударил его по руке и выбил фотографии. Что случилось после этого, по словам Виталия Калоева, он не помнит. В октябре 2005 года он был признан виновным в убийстве и приговорён к 8 годам заключения. Спустя два года Калоев был досрочно освобожден и вернулся в Россию.

В мае 2004 года было опубликовано заключение Федерального ведомства по расследованию авиационных происшествий Германии, в котором вина за столкновение самолётов над Боденским озером была возложена на швейцарских диспетчеров из «Скайгайд». Только после этого руководство компании признало свои ошибки и принесло извинения семьям погибших.

24 года назад (1998) указом Президента РФ Бориса Ельцина был восстановлен орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Награда была учреждена в 1698 году Петром I и вручалась «в воздаяние и награждение за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги». Он был первым, и до 1714 года, единственным орденом Российской империи.

Его первым кавалером стал дипломат Фёдор Головин. Всего, с 1699 по 1917 год, этой высшей наградой Российской империи были награждены, по разным данным, от 900 до 1100 человек.

1 июля 1998 года указом Президента РФ Бориса Ельцина орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая награда России.

За 24 года кавалерами ордена стали более 20 человек. Первым удостоился этой чести академик РАН Дмитрий Лихачев.

56 лет назад (1966) в СССР в колхозах впервые введена ежемесячная зарплата.

До этого колхозники работали за трудодни — за каждый отработанный день в табеле ставилась палочка, а в конце года по их числу осуществлялся расчет сельхозпродукцией, которую можно было продать и получить хоть какие-то деньги.

64 года назад (1958) вступила в строй первая советская атомная подводная лодка К-3 («Ленинский комсомол»).

Проект субмарины был разработан в СКБ-143 (ныне «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»). Она была заложена в сентябре 1955 года на заводе №402 (ныне «Севмаш») в Северодвинске.

Подводная лодка имела водоизмещение надводной части 3065 тонн, подводной - 4750 тонн, скорость хода в надводном положении — 15,2 узла (28,2 километра в час) в подводном — 25 узлов (46,3 километра в час). На вооружение «Ленинского комсомола» было восьми носовых торпедных аппаратов. Экипаж насчитывал 104 человека.

Через 33 года службы подлодка была выведена из состава Северного флота и доставлена на завод «Нерпа» в Мурманской области. Планируется, что субмарина станет ключевым экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте.

105 лет назад (1917) Россия впервые перешла на летнее время.

Декретом Временного пра­вительства стрелки всех часов были переведены на час вперед. Практика перехода с «летнего» на «зимнее» время и обратно продолжалась до 1924 года.

В 1930 году на всей территории СССР было введено декретное время и до 1981 года страна жила на час, опережая естественный суточный цикл.

Перевод стрелок часов был возобновлен с 30 марта 1981 года. В СССР, а позднее в России переход на «летнее» время осуществлялось в ночь последней субботы на последнее воскресенье марта, а на «зимнее» - ночь последней субботы на последнее воскресенье сентября (с 1996 года — октября).

В 2011 году был подписан закон, в соответствии с которым отменялся сезонный перевод стрелок часов в России. В стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа, что вызвало недовольство большинства россиян, так как световой день зимой сместился на вечерние часы. В 2014 году был подписан закон о переходе России с 26 октября 2014 года на «зимнее» время, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществляться не стал. Однако ряд российских регионов по-прежнему продолжают жить по летнему времени.

160 лет назад (1862) император Александр II подписал положение, утвердившее штатное расписание, управле­ние и структуру библиотеки при Московском публичном и Румянцевском музеях. Дата считается днем основания Российской государственной библиотеки.

Румянцевский музей был основан в Санкт-Петербурге в 1828 году. В его основу легли богатейшие коллекции исторических и художественных ценностей графа Николая Румянцева. В 1845 году музей вошёл в состав Императорской публичной библиотеки.

В 1861 года было принято постановление о переводе Румянцевского музея в Москву. 1 июля 1862 года император Александр II подписал положение, утвердившее штатное расписание, управле­ние и структуру библиотеки при Московском публичном и Румянцевском музеях. Их коллекции были объединены и размещены в Доме Пашкова на Ваганьковском холме.

После революции 1917 года библиотека Румянцевского музея обрела самостоятельность и стала называться Российская публичная библиотека имени Владимира Ильича Ульянова (Ленина), а с 1925 года — Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина. В январе 1992 года указом президента России она была преобразована в Российскую государственную библиотеку (РГБ).

Сегодня РГБ — одна из крупнейших библиотек мира. В её фондах хранится уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Объём всех фондов составляет свыше 48 миллионов единиц хранения, из них порядка трёх миллионов особо ценных изданий и других документов.

361 год назад (1661) Россия и Швеция подписали Кардисский мирный договор о «вечном мире».

Он завершил войну царя Алексея Михайловича со шведскими королями Карлом Х Густавом и Карлом ХI.

Договор был крайне невыгодным для России, так как её пришлось пойти на серьезные территориальные уступки. Швеции возвращались все ранее завоеванные эстляндские и лифляндские города (Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск) «со всем, что в этих городах было взято». Стороны обязывались не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга в пограничных районах.

Также Россия получила право держать торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве, а Швеция — в Москве, Новгороде, Пскове и Переяславле.

20 лет назад (2002) вступил в силу Римский статут об учреждении Международного уголовного суда.

В соответствии с документом, который был подписан 17 июля 1998 года на дипломатической конференции в Риме, создан Международный уголовный суд. В его компетенцию входит рассмотрение наиболее тяжких правонарушений: геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Суд приступил к работе в марте 2003 года.

25 лет назад (1997) Гонконг был возвращен под юрисдикцию Китая и преобразован в специальный административный район КНР.

Гонконг более 150 лет являлся британской колонией. Регион был захвачен Великобританией во время Первой опиумной войны (1839-1842 годов).

В 1984 году после долгих переговоров была подписана Совместная китайско-британская декларация. В соответствии с документом 1 июля 1997 года восстанавливался суверенитет Китая над Гонконгом.

54 года назад (1968) в Москве, Лондоне и Вашингтоне был открыт для подписания Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Документ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и направлен на недопущение распространения такого оружия и создание широких возможностей для мирного использования ядерной энергии. Государство-участник ДНЯО, которое обладает ядерным оружием, обязуется не передавать его или другие ядерные взрывные устройства кому бы то ни было, а также не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее таким оружием, к его производству или приобретению. Государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязуются не производить и не приобретать, а также не принимать какую-либо помощь в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.

ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира. Его не подписали Индия, Пакистан, Израиль. В 2003 году КНДР заявила о выходе страны из договора.

145 лет назад (1877) открылся первый Уимблдонский теннисный турнир.

На турнир записались 22 спортсмена. За участие в нем они внесли плату в размере одной гинеи. Главный приз турнира составлял 35 гиней. За соревнованиями наблюдали 200 зрителей, заплатившие за билет по одному шиллингу. Победителем стал Спенсер Гор.

Женщины стали принимать участие в Уимблдонском турнире в 1884 году, а с 1968 года в соревновании наравне с любителями смогли участвовать и профессионалы.

Уимблдонский турнир — самый престижный и вместе с тем самый консервативный в мировом теннисном календаре. Участники соревнуются лишь в белом, а на всех кортах, за исключением центрального, отсутствуют крыша и освещение.

Классическим угощением теннисного турнира является клубника со сливками. За двухнедельный период состязаний гости съедают более 100 тысяч порций лакомства.

Розыгрыши Уимблдонского турнира ежегодно транслируют 80 телевещательных компаний, в освещении турнира участвуют более 3000 теле-, радио- и газетных журналистов и фотографов.