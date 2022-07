DLC The Delicious Last Course для Cuphead уже доступен, он получает отличные оценки

Вадим Карасев





Долгожданное дополнение The Delicious Last Course для Cuphead сегодня наконец вышло, после многолетних переносов даты релиза. DLC добавляет в игру нового играбельного персонажа, новый остров, не меньше 6 полноценных боссов, новое оружие и прочий дополнительный контент. Стоимость дополнения отдельно от игры — $7,99, в комплекте с игрой — $26,99.

Cuphead — The Delicious Last Course

В дополнении The Delicious Last Course Чашека, Кружека и примкнувшую к ним Золотую Чашу ждут захватывающие приключения на новом острове! Нов…

Критики отлично встретили DLC The Delicious Last Course для Cuphead, оценки некоторых крупных игровых изданий:

NoisyPixel — 10IGN — 9GameSpot — 9Destructoid — 9Wccftech — 9Game Informer — 8.75

На Opencritic у дополнения для Cuphead сейчас оценка в 87 баллов из 100. Критики отмечают, что прохождение DLC The Delicious Last Course занимает около 3 часов, если вы знакомы с Cuphead.

