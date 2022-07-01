Дочка Этери Тутберидзе рассказала о переходе в сборную Америки

Дочь тренера Этери Тутберидзе сделала заявление. Последние несколько дней внимание мировых СМИ приковано к обсуждению перемен в жизни дочери Этери Тутберидзе. Сначала блогер Дэйв Лис объявил о том, что 19-летняя Диана Дэвис сыграла тайную свадьбу со своим партнером Глебом Смолкиным. Потом этот же автор сообщил, что дочь российского тренера готовится пройти просмотр в сборную США. Диана с Глебом уехали в Штаты еще весной. С тех пор в прессе несколько раз появлялись слухи о том, что дочь Тутберидзе больше не будет выступать за Россию. Да и сама Этери Георгиевна, если верить сплетням, якобы всерьез задумалась о переезде за океан. Причиной эмиграции могла стать ситуация с запретом на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Несколько часов назад фигуристка выступила с заявлением о том, что на самом деле происходит в её жизни.Дочь Этери Георгиевны сообщила, что не собирается менять сборную и продолжит представлять Россию на соревнованиях. Она объяснила, что так долго находится в США в связи с тренировочным процессом и консультациями с зарубежными специалистами. Помимо этого, Диана прокомментировала и слухи о своем замужестве. Тут она не стала делать никаких категоричных заявлений. Она попросила журналистов и фанатов соблюдать границы её личной жизни. Судя по отсутствию опровержения, спортсменка действительно вышла замуж. «Что касается нашей личной жизни, то мы стараемся ее оберегать и надеемся на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов»,— сказала Дэвис. Напомним, что на прошлой неделе Диана впервые опубликовала в Сети фото своего отца. Тутберидзе, насколько известно, со своим бывшим избранником отказывается общаться. В одном из интервью она говорила о том, что навсегда вычеркнула этого человека из своей жизни.