Двое мужчин похитили у иркутянки 350 тысяч рублей и улетели в Красноярск
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Двое мужчин похитили у иркутянки 350 тысяч рублей и улетели в Красноярск

Двое мужчин похитили у иркутянки 350 тысяч рублей и улетели в Красноярск

В середине июня в дежурную часть полиции в Иркутске обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что в вечернее время около дома по улице Киренской двое неизвестных напали на нее и похитили 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили вероятных разбойников. Как выяснили оперативники, подозреваемые, воспользовавшись авиатранспортом, покинули Иркутскую область.

Подозреваемых — 30-летнего и 24-летнего граждан ближнего зарубежья — сотрудники Сибирского линейного управления МВД России задержали в аэропорту Красноярска. У мужчин изъяли большую часть похищенных денег.

Следователи ОВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Подозреваемые задержаны, суд заключил их под стражу.

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По материалам: irk

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