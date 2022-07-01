EA высмеяла любителей одиночных игр, чем удивила даже свои студии
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EA высмеяла любителей одиночных игр, чем удивила даже свои студии

EA высмеяла любителей одиночных игр, чем удивила даже свои студии


СММщики компании Electronic Arts в очередной раз неудачно пошутили, что привело к колкостям и оскорблениям в их адрес со стороны пользователей. Особенно интересно, что шутку не поняли даже студии самого издательства.

Ситуация началась с сообщения в официальном Twitter-аккаунте EA, в котором написали: «Они на десятку [идеальны], но любят играть только в однопользовательские игры». Тем самым они указали, что желание играть «только в однопользовательские игры» может быть существенным недостатком.


Юмора не поняли не только игроки, но и некоторые студии и представители студий EA, которые работают над одиночными проектами.

Винс Зампелла, создавший одиночную Star Wars Jedi: Fallen Order, отреагировал фейспалмом.


Создатель Dragon Age: Dreadwolf Коринн Буше напомнила, что она тоже разрабатывает сейчас одиночную игру.


Сценарист Mass Effect 2 Патрик Уикс вспомнил, что ему пришлось перерабатывать, ради выпуска одиночной игры.


Актер озвучки Yong Yea напомнил об оценках многопользовательских игр EA.




# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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