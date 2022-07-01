Европа нашла новую мишень для санкций против России

Вадим Карасев

Bloomberg: Евросоюз работает над санкциями в отношении российского золота

Европейский союз нашел новую мишень для санкций против России и работает над введением ограничений в отношении золота, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Аналогичное решение было анонсировано «Большой семеркой».

Подготовка к введению нового пакета продолжается, и некоторые страны намерены добиваться включения в список большего числа мер еще до того, как очередные ограничения будут представлены на одобрение членам ЕС.

Ряд государств также ранее рассчитывал на введение запретов на покупку газа, однако ясно, что широкой поддержки у идеи нет. Вместо этого, вероятно, в ближайшем будущем акцент будет сделан на усилении уже разработанных мер — таких как санкции в отношении отдельных олигархов или предприятий.

Россия находится на втором месте в мире по добыче золота, а экспорт продукции в 2021 году оценивался в сумму в 12,6 миллиарда фунтов (более 15 миллиардов долларов). После того как Великобритания, США, Япония и Канада раскрыли свои планы по введению ограничений в отношении сектора, в Лондоне заявили, что такие меры должны нанести серьезный ущерб планам России и подорвать ее возможности по финансированию вооруженных сил.

Однако представители сектора считают, что запрет будет иметь скорее символическое значение — уже введение санкции и так по сути закрыли для России европейский и американский рынки, в том числе на фоне добровольного отказа от сотрудничества со страной со стороны самой отрасли.