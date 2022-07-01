Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера

Вадим Карасев

Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на первый после трагедии концерт рэпера

Поклонники 31-летнего музыкального рэпера Трэвиса Скотта возмутились стоимостью билетов на первый после смертельной давки концерт рэпера. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то что все билеты на предстоящий концерт исполнителя в Великобритании были распроданы за несколько минут, что побудило Скотта добавить еще одну дату для выступления, многие фанаты возмутились их стоимостью. Цена на стоячие места варьировалась от 70 фунтов стерлингов (около 4,5 тысяч рублей) до 185 (около 12 тысяч рублей).

В Twitter некоторые поклонники посоветовали исполнителю потратить вырученные деньги на организацию безопасности на концерте, напомнив о смертельной давке, произошедшей 5 ноября 2021 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон. Тогда во время выступления Скотта пострадали около 300 зрителей, жертвами трагедии стали 10 человек, в том числе 9-летний ребенок.

«181 фунт стерлингов за стоячее место на концерте Трэвиса Скотта. Этот парень должен позволить мне выступить с ним», «Почему билеты на выступление Трэвиса Скотта были дороже, чем беспроводная связь?», «Билет на концерт Трэвиса Скотта стоил мне 184 фунта стерлингов, лучше бы он использовал эти деньги, чтобы в четыре раза увеличить безопасность, которой не было во время фестиваля Astroworld», — написали поклонники исполнителя в Twitter.

Ранее пережившая выкидыш после концерта Трэвиса Скотта женщина подала на рэпера в суд.