Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера

Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера

Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпераФанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на первый после трагедии концерт рэпера

Поклонники 31-летнего музыкального рэпера Трэвиса Скотта возмутились стоимостью билетов на первый после смертельной давки концерт рэпера. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то что все билеты на предстоящий концерт исполнителя в Великобритании были распроданы за несколько минут, что побудило Скотта добавить еще одну дату для выступления, многие фанаты возмутились их стоимостью. Цена на стоячие места варьировалась от 70 фунтов стерлингов (около 4,5 тысяч рублей) до 185 (около 12 тысяч рублей).

В Twitter некоторые поклонники посоветовали исполнителю потратить вырученные деньги на организацию безопасности на концерте, напомнив о смертельной давке, произошедшей 5 ноября 2021 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон. Тогда во время выступления Скотта пострадали около 300 зрителей, жертвами трагедии стали 10 человек, в том числе 9-летний ребенок.

«181 фунт стерлингов за стоячее место на концерте Трэвиса Скотта. Этот парень должен позволить мне выступить с ним», «Почему билеты на выступление Трэвиса Скотта были дороже, чем беспроводная связь?», «Билет на концерт Трэвиса Скотта стоил мне 184 фунта стерлингов, лучше бы он использовал эти деньги, чтобы в четыре раза увеличить безопасность, которой не было во время фестиваля Astroworld», — написали поклонники исполнителя в Twitter.

Ранее пережившая выкидыш после концерта Трэвиса Скотта женщина подала на рэпера в суд.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Двое мужчин похитили у иркутянки 350 тысяч рублей и улетели в Красноярск
Двое мужчин похитили у иркутянки 350 тысяч рублей и улетели в
Анатолий Руденко рассказал о расставании с Татьяной Арнтгольц
Анатолий Руденко рассказал о расставании с Татьяной Арнтгольц
Алла Пугачева сбежала от Максима Галкина
Алла Пугачева сбежала от Максима Галкина
Ксения Собчак рассказала, что делать с валютой
Ксения Собчак рассказала, что делать с валютой
Андрей Разин простился с Юрием Шатуновым
Андрей Разин простился с Юрием Шатуновым
Татьяна Арнтгольц рассказала, почему рассталась с Жидковым
Татьяна Арнтгольц рассказала, почему рассталась с Жидковым
Праздник Иван Купала 7 июля 2022 года: традиции, обряды, загадывание желаний
Праздник Иван Купала 7 июля 2022 года: традиции, обряды, загадывание
Это был хороший пранк, если бы не
Это был хороший пранк, если бы не
МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России
МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой
Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера
Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера
Попова подписала постановление о снятии коронавирусных ограничений
Попова подписала постановление о снятии коронавирусных ограничений
Удача в любви и выгодные предложения: китайский гороскоп на июль 2022 года
Удача в любви и выгодные предложения: китайский гороскоп на июль 2022

Топ на сегодня

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Иван Ургант возвращается, но не на телевидение
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»
Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»

Еще по теме

Рэпер Tyga рассказал, кто на самом деле является отцом дочери Кайли Дженнер
Бейонсе и Джей-Зи устроили свидание на концерте Трэвиса Скотта
Ксения Бородина недовольна ценами билетов на концерт Аллы Пугачевой
Гуфа не пустили в Одессу