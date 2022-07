Far Cry 5 сегодня добавляют в подписку Game Pass

Подписка Game Pass сегодня, 1 июля, пополняется одной новой игрой, что Microsoft анонсировала заранее. В подписку добавляют экшен от Ubisoft — игру Far Cry 5.

С сегодняшнего дня Far Cry 5 будет доступна по Game Pass на приставках Xbox и PC. Напомним, что релиз Far Cry 5 состоялся на Xbox One, Playstation 4 и PC в марте 2018 года. Игра представляет собой шутер от первого лица в открытом мире. По сюжету, главному герою предстоит сражаться в округе Хоуп (штат Монтана) с культом судного дня.

Игра Far Cry 5 получила неплохие оценки от критиков и игроков после релиза — ее рейтинг на Opencritic на уровне в 82 балла из 100.

