Far Cry 5 сегодня добавляют в подписку Game Pass
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Far Cry 5 сегодня добавляют в подписку Game Pass

Far Cry 5 сегодня добавляют в подписку Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 1 июля, пополняется одной новой игрой, что Microsoft анонсировала заранее. В подписку добавляют экшен от Ubisoft — игру Far Cry 5.

С сегодняшнего дня Far Cry 5 будет доступна по Game Pass на приставках Xbox и PC. Напомним, что релиз Far Cry 5 состоялся на Xbox One, Playstation 4 и PC в марте 2018 года. Игра представляет собой шутер от первого лица в открытом мире. По сюжету, главному герою предстоит сражаться в округе Хоуп (штат Монтана) с культом судного дня.

Far Cry® 5

Добро пожаловать в Монтану — округ Хоуп — земли свободных и смелых, захваченные фанатиками Врат Эдема.
Перейти в Microsoft Store

Игра Far Cry 5 получила неплохие оценки от критиков и игроков после релиза — ее рейтинг на Opencritic на уровне в 82 балла из 100.


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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