Фил Спенсер «с нетерпением» ждет новый God of War

Вадим Карасев





Креативный директор God of War Кори Барлог проявил активность в Twitter, попросив игроков набраться терпения в ожидании God of War Ragnarok. Однако, он получил на это много негативных ответов.

В комментарии к нему пришел и руководитель подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер. Он написал в ответ на сообщение Кори Барлога, что с нетерпением ждет новую игру God of War:

Хорошо сказал, Кори. С нетерпением жду возможности насладиться God of War, когда он выйдет. И спасибо вам и вашей команде за потрясающую работу по созданию вещей, которые мы любим. Спасибо.

Кори Барлог ответил на это Спенсеру сообщением «Спасибо, брат».





Напомним, в тех же твиттерных обсуждениях Кори Барлог заявил, что ждет Starfield, и он даже готов взять отпуск, когда игра выйдет.