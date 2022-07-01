Фил Спенсер «с нетерпением» ждет новый God of War
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Фил Спенсер «с нетерпением» ждет новый God of War

Фил Спенсер «с нетерпением» ждет новый God of War


Креативный директор God of War Кори Барлог проявил активность в Twitter, попросив игроков набраться терпения в ожидании God of War Ragnarok. Однако, он получил на это много негативных ответов.

В комментарии к нему пришел и руководитель подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер. Он написал в ответ на сообщение Кори Барлога, что с нетерпением ждет новую игру God of War:

Хорошо сказал, Кори. С нетерпением жду возможности насладиться God of War, когда он выйдет. И спасибо вам и вашей команде за потрясающую работу по созданию вещей, которые мы любим. Спасибо.

Кори Барлог ответил на это Спенсеру сообщением «Спасибо, брат».


Напомним, в тех же твиттерных обсуждениях Кори Барлог заявил, что ждет Starfield, и он даже готов взять отпуск, когда игра выйдет.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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