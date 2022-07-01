Филипп Киркоров к чертям послал Dolce & Gabbana

Певец Филипп Киркоров распрощался с модным брендом. Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил о том, что прекращает сотрудничать с покинувшей Россию итальянской фирмой Dolce & Gabbana.«Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!» — сказал певец журналистам. Киркоров тратил огромные деньги на одежду дизайнеров. Кроме того, артист получал поздравления с днем рождения лично от Доменико Дольче и Стефано Габбана.