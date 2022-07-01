Группа «Блестящие» снова на сцене: подробности возрождения коллектива
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Группа «Блестящие» снова на сцене: подробности возрождения коллектива

Группа «Блестящие» снова на сцене: подробности возрождения коллектива

В сети появилась новость о том, что предпринята попытка возродить популярную раннее группу «Блестящие». Причем, в коллектив решили вернуться даже прежние участницы – Надежда Ручка и Ксения Новикова.


В новый состав вошли пять исполнительниц: две «старых» участницы и три новых. Реюнион группы произошел не только на словах – уже записана первая песня с новым составом. Трек называется «Другая» и записан он вместе с «Супер Жориком» (Михаил Галустян). На презентацию девушки вышли в ярких корсетах и мини-юбках.


Но не все так однозначно. Мнение публики разделилось. Многие были впечатлены тем, что вернулась Надежда Ручка, ведь она ушла из группы более пяти лет назад. Она уже успела обзавестись семьей, родить сына и даже сделать сольную музыкальную карьеру.

Другая сторона поклонников считает, что новый клип совсем не похож на прошлое творчество группы. Эта часть поклонников также критикует возвращение Новиковой и Ручки. Фанаты считают, что они уже «устарели» и не подходят под формат, хоть и стараются соответствовать более молодым участницам.


Есть и такие, кто критикует в сети и наряды, и самих участниц:

«Вот раньше состав огонь был, все разные внешне, натурально красивые девки, а теперь... Две старушки-пердушки и ноунеймы», «Колхозницы в дешевых корсетах и Галустян как сутенер»

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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