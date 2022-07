Иосиф Пригожин рассказал о компромате на него

Little Big грозится раскрыть компромат на продюсера Иосифа Пригожина. В российском шоу-бизнесе разгорается заочный спор между продюсером Иосифом Пригожиным и группой Little Big, которая решила перебраться в США. Музыканты из-за океана пытаются напугать легенду эстрады. Все началось с клипа, который Little Big опубликовали в соцсетях. Он подвергся критике со стороны поклонников и патриотичных граждан. Не понравилась и позиция бывших участников «Евровидения» Иосифу Пригожину — продюсер резко высказался в отношении музыкантов, а журналисты несколько переврали его слова, якобы он призвал лишить их гражданства — хотя это не так. В итоге группа в соцсетях обмолвилась, мол, они знают о Пригожине такое, чего не знает никто. А затем спросили у поклонников, стоит ли им публиковать компромат. Какой сферы касается эта информация — личной или профессиональной — они не уточнили.А вот сам продюсер был бы рад знать о себе что-то новое. Он с юмором отнесся к высказываниям Little Big и пошутил, что уже давно живет будто в программе «За стеклом». «Пожалуйста, я призываю опубликовать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать в глазах общественности. Не возражаю! Может быть, они меня знают лучше, чем я сам. Уже на протяжении многих лет, как женился на Валерии, нахожусь как в программе «За стеклом». Сознательно не скрываю ни свои поездки, ни свою позицию гражданскую, нахожусь в зоне видимости. Специально избегаю ситуаций а-ля «замочная скважина». Стараюсь вести открытый образ жизни. С удовольствием узнал бы что-то новое про себя, но только не выдуманное, а что-то действительно стоящее и настоящее», — заявил продюсер KP.RU.. Будут ли после таких слов Little Big идти дальше и пытаться предоставить какую-либо информацию о деятельности продюсера — пока остается тайной. Единственное понятно, что они не спешат возвращаться в Россию.