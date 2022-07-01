Иркутянам рассылают фальшивые оповещения о поверке счетчиков воды

В редакцию IRK.ru обратились читатели и сказали, что им в почтовые ящики раскладывают оповещения о поверке счетчиков. В письме написано, что истекает срок эксплуатации водосчетчика и срочно надо пройти поверку. Если этого не сделать, тарифы на воду повысятся.

Указанная в уведомлении компания «Метерологический Учет Приборов ЖКХ» такими листовками вводит в заблуждение, а обратившимся потребителям в конечном итоге, могут предложить просто замену прибора учета на новый по цене выше услуги поверки. Об этом сообщил представитель ЦСМ Росстандарта ( Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области) Артем Арестов, куда журналист IRK.ru обратился за разъяснением. Он уточнил, что организация не может отправлять уведомления, потому что не знают, когда последний раз проводилась поверка.

— Ни одна организация, не зная заводского номера вашего прибора учета никогда не скажет вам, когда подходит межповерочный интервал. Водосчетчик продается уже повереным с клеймом в паспорте и с датой, от которой считается срок следующей поверки, — пояснил специалист. — Также существует «Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений», где введя серийный номер прибора учета можно посмотреть, когда он был поверен.

Поверку приборов, согласно закону «Об обеспечении единства измерений», могут проводить только организации, которые имеют аккредитацию в области обеспечения единства измерений. Проверить аккредитацию организации можно на сайте Росаккрадитации.

Каждый счетчик имеет свой срок службы, и, согласно постановлению РФ, собственник обязан самостоятельно организовать поверку приборов учета в квартирах. Для счетчиков горячей воды срок эксплуатации — 4 года, холодной — 6 лет.