Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города

Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города

Мобильная группа офтальмологов Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» продолжает проведение диагностики трудовым коллективам предприятий города. Работники могут узнать о состоянии своего зрения не отходя от производства. Из-за пандемии люди не могли получить плановую медицинскую помощь, поэтому акция направлена на выявление офтальмологических заболеваний на ранних сроках развития.

Пациентам измеряют внутриглазное давление для того, чтобы исключить глаукому. За последние три месяца мобильная бригада офтальмологов проверила больше двух тысяч человек, из них порядка 180 получили рекомендации пройти полноценную диагностику в одном из филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» в Иркутске.

Врач офтальмолог Сэсэгма Батуева отмечает, что помимо глазного давления и остроты зрения специалисты проводят биомикроскопию для исключения катаракты, проверяют диск зрительного нерва. «Для тех, кому рекомендовано посетить наши филиалы для более детальной диагностики, организованы приемы специалистов, в том числе по субботам», — объяснила врач.

Во время профилактических осмотров врачи сталкиваются со случаями начальной и зрелой катаракты, много осложненных форм близорукости, синдромом сухого глаза, также могут заподозрить сахарный диабет. Из-за пандемии многие жители не могли вовремя пройти обследование, поэтому число пациентов с запущенным состоянием глазных заболеваний возросло.

Одна из самых отработанных технологий в Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» связана с лечением катаракты. Операция по замене мутного хрусталика на искусственный проводится с помощью ультразвука и фемтолазерных технологий. Также бифокальные, трифокальные и торические искусственные хрусталики могут подарить свободу от очков, они эффективны при коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В клинике выполянется пять видов лазерных операций: SMILE (СМАЙЛ), Femtolasik (ФемтоЛасик), Lasik (Ласик), ФРК, Транс-ФРК.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Госдуме предложили штрафовать шумных лихачей и конфисковать автомобили
В Госдуме предложили штрафовать шумных лихачей и конфисковать
В МВидео объяснили, почему Game Pass Ultimate теперь стоит 18 999 рублей
В МВидео объяснили, почему Game Pass Ultimate теперь стоит 18 999
Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме
Врачи предупредили о свидетельствующем об опухоли неочевидном симптоме
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам
Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»
Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»
За 4 года в Москве стало на 300 тысяч рабочих мест больше
За 4 года в Москве стало на 300 тысяч рабочих мест больше
OpenSea сообщила об утечке данных пользователей
OpenSea сообщила об утечке данных пользователей
Легендарная солистка Pussycat Dolls - Николь Шерзингер - показала, как отметила 44-летие (19 фото)
Легендарная солистка Pussycat Dolls - Николь Шерзингер - показала,
Целебные и магические свойства сосновых почек и сферы их применения
Целебные и магические свойства сосновых почек и сферы их применения
Австрия обвинила Россию в использовании газа в качестве оружия
Австрия обвинила Россию в использовании газа в качестве оружия
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой

Топ на сегодня

Шведская компания получила престижную премию за бургер со вкусом человеческого мяса
Шведская компания получила престижную премию за бургер со вкусом
Наталья Фатеева не хочет жить с детьми: «Если бы могла двигаться – уехала бы. Меня ничего не держит»
Наталья Фатеева не хочет жить с детьми: «Если бы могла двигаться –
Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкой
Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с неприятной находкой
Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов
Врач назвал напиток для профилактики инфарктов и инсультов
21Shares запустит крипто-ETF с медвежьим уклоном
21Shares запустит крипто-ETF с медвежьим уклоном

Еще по теме

Экскурсия в комплекс «Микрохирургия глаза»
25 ноября состоится прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым
Какие продукты “отбирают” зрение, выяснили ученые
Окулист может определить различные заболевания по глазам