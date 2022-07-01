Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города

Мобильная группа офтальмологов Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» продолжает проведение диагностики трудовым коллективам предприятий города. Работники могут узнать о состоянии своего зрения не отходя от производства. Из-за пандемии люди не могли получить плановую медицинскую помощь, поэтому акция направлена на выявление офтальмологических заболеваний на ранних сроках развития.

Пациентам измеряют внутриглазное давление для того, чтобы исключить глаукому. За последние три месяца мобильная бригада офтальмологов проверила больше двух тысяч человек, из них порядка 180 получили рекомендации пройти полноценную диагностику в одном из филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» в Иркутске.

Врач офтальмолог Сэсэгма Батуева отмечает, что помимо глазного давления и остроты зрения специалисты проводят биомикроскопию для исключения катаракты, проверяют диск зрительного нерва. «Для тех, кому рекомендовано посетить наши филиалы для более детальной диагностики, организованы приемы специалистов, в том числе по субботам», — объяснила врач.

Во время профилактических осмотров врачи сталкиваются со случаями начальной и зрелой катаракты, много осложненных форм близорукости, синдромом сухого глаза, также могут заподозрить сахарный диабет. Из-за пандемии многие жители не могли вовремя пройти обследование, поэтому число пациентов с запущенным состоянием глазных заболеваний возросло.

Одна из самых отработанных технологий в Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» связана с лечением катаракты. Операция по замене мутного хрусталика на искусственный проводится с помощью ультразвука и фемтолазерных технологий. Также бифокальные, трифокальные и торические искусственные хрусталики могут подарить свободу от очков, они эффективны при коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В клинике выполянется пять видов лазерных операций: SMILE (СМАЙЛ), Femtolasik (ФемтоЛасик), Lasik (Ласик), ФРК, Транс-ФРК.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.