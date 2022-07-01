Иван Ургант вернется в шоу-бизнес в новом качестве
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Иван Ургант вернется в шоу-бизнес в новом качестве

Иван Ургант вернется в шоу-бизнес в новом качестве
Как сообщает пресса, ведущий Иван Ургант собирается триумфально вернуться. Последние несколько месяцев Иван Ургант не появлялся на публике. Ведущий, который столкнулся с травлей из-за поездки в Израиль, перестал выпускать свое шоу на ТВ и посещать светские мероприятия. Однако, по словам блогера Ариана Романовского, скоро Ургант все же выступит на публике. Это должно произойти 10 июля на пикнике фонда «Друзья» в Царицыно.
«Мероприятие для благотворительных фондов и волонтеров. Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий», — процитировал Ариана StarHit со ссылкой на Telegram-канал «Оливье с икрой». Напомним, в этом году Ургант пропустил праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, бессменным ведущим которого был много лет. Вместо шоумена мероприятие провели Алсу и Владимир Маркони.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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