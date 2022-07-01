Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»
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Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»

Япония отреагировала на решение Путина по «Сахалину-2»Кихара: Япония надеется, что решение России по «Сахалину-2» не повлияет на ее интересы

Правительство Японии надеется, что решение Москвы сделать оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» российское ООО не повлияет на ее права и интересы в данном проекте. Так отреагировал на соответствующее решение президента России Владимира Путина заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что ущерб правам и интересам нашей страны в отношении природных ресурсов не должен быть нанесен», — заявил Кихара. По его словам, сейчас Токио изучает детали решения и не готов дать ответ касательно своих дальнейших действий.

В пресс-службах корпораций Mitsui и Mitsubishi агентству сообщили, что они также проясняют ситуацию вокруг решения российской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Согласно документу, имущество оператора проекта будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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