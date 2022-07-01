Как прошло прощание с Пьером Нарциссом
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Как прошло прощание с Пьером Нарциссом

Как прошло прощание с Пьером Нарциссом

Пьер Нарцисс, исполнитель хита «Шоколадный заяц», скончался 21 июня 2022 года. Его сердце не выдержало операции, и он умер в больнице, не приходя в сознание. Пьеру было всего 45 лет.

Так как артист являлся гражданином Республики Камерун, и его родители проживают именно там, то возникли сложности с похоронами. Экс-супруга Виктория Калачева хотела, чтобы Нарцисса похоронили в Москве, ведь у него тут дочка, друзья, поклонники, но родители были категорически против: они хотят похоронить сына в семейном склепе.

По этой причине и возникли недопонимания, трудности, задержки с прощанием. Только 30 июня все желающие смогли-таки попрощаться с артистом. До этого траурную церемонию откладывали дважды. После – тело Пьера отправили самолетом в Африку, стоило это около 700 тысяч рублей.



Прощание прошло в открытом режиме, в зале Центральной клинической больницы. Все, кто хотел, могли прийти и проститься с артистом. Естественно, среди желающих были и экс-супруга с единственной дочкой Пьера Каролиной-Кристель.

Правда, даже в такой день без скандала не обошлось: Виктория повздорила с родственниками Пьера из-за цвета гроба. Позже она рассказала журналистам, что очень зла на родственников бывшего супруга, ведь она на собственные деньги дважды снимала траурный зал, заплатив за аренду 150 тысяч рублей. И оба раза деньги ей никто не вернул, родственники не прислали ни копейки.


На церемонии прощания и появилась некая Ксения Грин, которая назвала себя невестой артиста. Девушка с радостью рассказал журналистам, что жила вместе с Пьером в его квартире. По словам Ксении, пара любила друг друга, планировала свадьбу и совместных детишек. Осуществить задуманное раньше не получилось, так как официально Ксения еще замужем – она ждет документы о разводе, на который подала не так давно.

Ксения Грин рассказала, что она тоже певица, а Пьер стал ее наставником и очень помог с продвижением в шоу-бизнесе. Сейчас, по заверениям Ксении, ей очень плохо – она переживает и постоянно плачет.


К слову, о Ксении никто из друзей Пьера ранее не слышал. Ни экс-супруга, ни дочь о ней тоже не знают, хотя проживают в соседней квартире. Но Ксения уверяет, что все доказательства близких отношений с артистом у нее есть – переписка, аудиозаписи, голосовые сообщения.

В целом, прощание с Пьером прошло вполне спокойно. Было много поклонников, друзей, приехали даже родные из Камеруна. А один из приятелей, Александр Серегин-Кастро, купил грузовик с розами (около 10 тысяч цветов) и раздал их всем желающим. Близкие знакомые также имели возможность сказать речь в микрофон.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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