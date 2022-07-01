Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия

Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия

Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия

Каждый дачник хочет защитить свой огород от различных напастей. Есть разные приметы и суеверия, которые грозят плохой урожайностью или защитой дома. Далее мы расскажем, зачем закапывать осиновые колья на даче.

Какими магическими свойствами обладает осина

Осина является символом силы воли. Это дерево считается уникальным и священным у многих народов, потому что оно поглощает любые магические свойства предметов и способности различных ведьм и колдунов. А также оно способно защищать дом от любых потусторонних сил.

Осина могла защитить человека от смерти, поэтому в давние времена из нее делали рукояти мечей, щиты и различные обереги. Она может впитать в себя плохую энергию, которая растворяется внутри дерева. В давние времена наши предки в ночь на Ивана Купала усеивали поля с помощью осиновых кольев. Они считали, что нечисть не сможет по ним пройти и навредить людям. С давних времен предки верили, что осиновая кора тоже обладает магическими свойствами, а именно она может помочь спасти человека при змеином укусе. Для начала ее необходимо заговорить, а потом приложить к ране. Если сжечь на осиновом костре вещь с плохой энергетикой, то ее свойства попросту уничтожатся. Также она положительно влияет на сон и нервную систему. Осины можно посадить вокруг дома, и они будут защищать жилище от злых духов и чар. Наши предки считали это дерево проводником в мир духов. А шелест осиновых листьев – общением с мертвыми.

Оберег для дома из осинового кола


Как упоминалось ранее, осина служит хорошим оберегом для дома и всего, что находится вокруг него. Как правильно его сделать:

Заранее необходимо приготовить нож, небольшой кусочек белоснежной ткани, льняной мешочек и соль. Рано утром нужно отправиться на поиски осиновых веток. Главное, чтобы дерево было молодым, без грибка и гнилой коры. Затем необходимо сказать ему спасибо и можно приступать к изготовлению оберега. Небольшие ветки осины нужно с одной стороны хорошо заточить, чтобы из них получились небольшие колышки. После этого следует взять кол в правую руку так, чтобы острым концом он смотрел вверх, и обойти с ним огород и дом. А если в каком-то месте рука начнет трястись или дрогнет, то там же необходимо вбить кол в землю. В доме или квартире нужно сделать вид, что вбиваете его в угол или пол, потому что по-настоящему это сделать не выйдет. Потом стоит завернуть его в ткань, засыпать солью и убрать от ненужных глаз, но сам кол должен находиться именно в этом месте или в комнате, чтобы оберег работал правильно. Его необходимо ежемесячно проверять. Если он начнет гнить или чернеть, кол нужно сжечь с помощью свечки, и создать новый оберег по этой же схеме.

Во таким полезным может быть дерево, которое на первый взгляд абсолютно ничем не отличается от других.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

Последние новости

Многообещающая игра Cult of The Lamb про культ ягненка получила новый трейлер
Многообещающая игра Cult of The Lamb про культ ягненка получила новый
Стало известно о возможном возвращении Моргенштерна в Россию
Стало известно о возможном возвращении Моргенштерна в Россию
Экспортные пошлины на зерно и масло перевели в рубли
Экспортные пошлины на зерно и масло перевели в рубли
Участвовавшему в спецоперации росгвардейцу из Иркутска вручили орден Мужества
Участвовавшему в спецоперации росгвардейцу из Иркутска вручили орден
Платформа Finblox повысила лимит на вывод средств на фоне проблем 3AC
Платформа Finblox повысила лимит на вывод средств на фоне проблем 3AC
Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия
Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия
Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении ядерного оружия
Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении
Шатунов мог бы остаться инвалидом
Шатунов мог бы остаться инвалидом
Подборка исторических фотографий (15 фото)
Подборка исторических фотографий (15 фото)
Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили Собчак
Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили Собчак
Что ждать от курса: плюсы и минусы крепкого рубля для российской экономики
Что ждать от курса: плюсы и минусы крепкого рубля для российской
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Украину

Топ на сегодня

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil

Еще по теме

Полезные свойства осины и сферы её применения
Магические деревья и их свойства
Мощные талисманы, созданные природой, которые защитят здоровье, фортуну и деньги
Зимнее солнцестояние народные приметы и защитные обряды