Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия

Каждый дачник хочет защитить свой огород от различных напастей. Есть разные приметы и суеверия, которые грозят плохой урожайностью или защитой дома. Далее мы расскажем, зачем закапывать осиновые колья на даче.

Какими магическими свойствами обладает осина

Осина является символом силы воли. Это дерево считается уникальным и священным у многих народов, потому что оно поглощает любые магические свойства предметов и способности различных ведьм и колдунов. А также оно способно защищать дом от любых потусторонних сил.

Оберег для дома из осинового кола

Осина могла защитить человека от смерти, поэтому в давние времена из нее делали рукояти мечей, щиты и различные обереги. Она может впитать в себя плохую энергию, которая растворяется внутри дерева. В давние времена наши предки в ночь на Ивана Купала усеивали поля с помощью осиновых кольев. Они считали, что нечисть не сможет по ним пройти и навредить людям. С давних времен предки верили, что осиновая кора тоже обладает магическими свойствами, а именно она может помочь спасти человека при змеином укусе. Для начала ее необходимо заговорить, а потом приложить к ране. Если сжечь на осиновом костре вещь с плохой энергетикой, то ее свойства попросту уничтожатся. Также она положительно влияет на сон и нервную систему. Осины можно посадить вокруг дома, и они будут защищать жилище от злых духов и чар. Наши предки считали это дерево проводником в мир духов. А шелест осиновых листьев – общением с мертвыми.





Как упоминалось ранее, осина служит хорошим оберегом для дома и всего, что находится вокруг него. Как правильно его сделать:

Заранее необходимо приготовить нож, небольшой кусочек белоснежной ткани, льняной мешочек и соль. Рано утром нужно отправиться на поиски осиновых веток. Главное, чтобы дерево было молодым, без грибка и гнилой коры. Затем необходимо сказать ему спасибо и можно приступать к изготовлению оберега. Небольшие ветки осины нужно с одной стороны хорошо заточить, чтобы из них получились небольшие колышки. После этого следует взять кол в правую руку так, чтобы острым концом он смотрел вверх, и обойти с ним огород и дом. А если в каком-то месте рука начнет трястись или дрогнет, то там же необходимо вбить кол в землю. В доме или квартире нужно сделать вид, что вбиваете его в угол или пол, потому что по-настоящему это сделать не выйдет. Потом стоит завернуть его в ткань, засыпать солью и убрать от ненужных глаз, но сам кол должен находиться именно в этом месте или в комнате, чтобы оберег работал правильно. Его необходимо ежемесячно проверять. Если он начнет гнить или чернеть, кол нужно сжечь с помощью свечки, и создать новый оберег по этой же схеме.

Во таким полезным может быть дерево, которое на первый взгляд абсолютно ничем не отличается от других.