Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как понять, какой будет погода
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Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как понять, какой будет погода

Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как понять, какой будет погода

Народные приметы на июль 2022 года подскажут, какой будет погода и к чему нужно готовиться. Стоит отметить, что июль считается самым теплым месяцем в году. Однако погода в такое время очень переменчива– пекло и жара могут резко перерастать в длительные дожди и грозу.

Приметы на июль 2022 года на каждый день

  • 1 июля – если луна имеет чуть зеленый оттенок, значит, стоит ожидать засуху;
  • 2 июля – месяц на небе, который немного смотрит вверх, говорит о засухе, а тот, что смотрит вниз, предвещает ливни;
  • 3 июня – пауки, плетущие паутину, свидетельствуют о перемене погоды в хорошую сторону;
  • 4 июля – слышны раскаты грома, значит, непогода затянется. В данный день лучше не открывать ничего нового;
  • 5 июля – если ливень идет уже который день, будет отличный сбор зерна;
  • 6 июля – соловьи, которые вдруг умолкли, свидетельствуют о том, что можно начинать сбор урожая;
  • 7 июля – большая роса говорит о хорошем урожае огурцов;
  • 8 июля – дождливый день предвещает большое количество меда;
  • 9 июля – дождь, который идет пару дней, предвещает мокрый сентябрь;
  • 10 июля – дождь говорит о сырости. Не стоит нервничать и сердиться на остальных людей;


  • 11 июля – рыдающий клен говорит о том, что будет несколько пасмурных дней подряд;
  • 12 июля – дождь указывает, что во время сбора сена будет такая же погода. Нужно обязательно покупаться, чтобы смыть с себя грехи;
  • 13 июля – поющая кукушка говорит о затяжном лете и позднем снеге;
  • 14 июля – яркие звезды говорят о грозе;
  • 15 июля – начинают желтеть листья на березе, значит, осень придет рано. Если увидеть, как купается сазан, можно ждать еще много теплых дней;
  • 16 июля лучше не делать никаких серьезных дел;
  • 17 июля – если светит солнце, значит, Всевышний милостив, если нет — злится;
  • 18 июля – счастливой приметой считается увидеть, как вечером сияет месяц;
  • 19 июля – вечернее потепление говорит о предстоящем дожде. Если на протяжении всего дня сыро, значит, осень будет такой же;
  • 20 июля – начинаются дожди, значит, они будут затяжными. Если не успеть собрать сено, оно точно пропадет;


  • 21 июля – пора начинать обрывать чернику. В такой день нельзя проявлять лень;
  • 22 июля – настало время пробовать огурцы. Первый стоит спрятать в землю, а остальные разрешается есть;
  • 23 июля – звучание глухого грома говорит о мелком дожде;
  • 24 июля – начинается охота на медведя. Если будут сыпаться листья, весна в будущем году будет ранней;
  • 25 июля – большая роса говорит о сухом остатке лета, а ее отсутствие — о предстоящих ливнях;
  • 26 июля – отличный урожай грибов предвещает большое количество мошек;
  • 27 июля – дождь, который начался в этот день, будет длиться пару недель;
  • 28 июля – если бревна уже подсохли, можно начинать их обтесывать и сооружать все, что нужно — все постройки выйдут крепкими и качественными;
  • 29 июля – дело близится к осени. Дождь предвещает пасмурную погоду;
  • 30 июля – если найти в лесу грибы и орехи, можно ждать прибыли;
  • 31 июля – пора начинать собирать горох. Первый урожай хранят дома на протяжении года, чтобы семейство жило без финансовых трудностей.

Приметы на июль 2022 года

  • если июль выдался жарким, значит, декабрь в этом году будет морозным;
  • туман, который ложится по воде июльским утром, говорит о ясной погоде в будущем;
  • затяжной гром говорит о беде, а вот отрывистые раскаты свидетельствуют о том, что плохая погода скоро пройдет;
  • если утром нет росы, к вечеру точно начнется дождь;
  • мелкий дождик утром предвещает хорошую погоду вечером;
  • ласточки кружат так низко, что задевают крыльями воду в водоеме — будет дождь;
  • вороны взлетают высоко в небо — ждать беду.


Многолетние наблюдения обычных людей за явлениями природы в июле привели к появлению большого количества народных примет. С их помощью можно узнать, какой будет погода в ближайшее время.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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