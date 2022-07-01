Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как понять, какой будет погода

Народные приметы на июль 2022 года подскажут, какой будет погода и к чему нужно готовиться. Стоит отметить, что июль считается самым теплым месяцем в году. Однако погода в такое время очень переменчива– пекло и жара могут резко перерастать в длительные дожди и грозу.

Приметы на июль 2022 года на каждый день

1 июля – если луна имеет чуть зеленый оттенок, значит, стоит ожидать засуху;

2 июля – месяц на небе, который немного смотрит вверх, говорит о засухе, а тот, что смотрит вниз, предвещает ливни;

3 июня – пауки, плетущие паутину, свидетельствуют о перемене погоды в хорошую сторону;

4 июля – слышны раскаты грома, значит, непогода затянется. В данный день лучше не открывать ничего нового;

5 июля – если ливень идет уже который день, будет отличный сбор зерна;

6 июля – соловьи, которые вдруг умолкли, свидетельствуют о том, что можно начинать сбор урожая;

7 июля – большая роса говорит о хорошем урожае огурцов;

8 июля – дождливый день предвещает большое количество меда;

9 июля – дождь, который идет пару дней, предвещает мокрый сентябрь;

10 июля – дождь говорит о сырости. Не стоит нервничать и сердиться на остальных людей;





11 июля – рыдающий клен говорит о том, что будет несколько пасмурных дней подряд;

12 июля – дождь указывает, что во время сбора сена будет такая же погода. Нужно обязательно покупаться, чтобы смыть с себя грехи;

13 июля – поющая кукушка говорит о затяжном лете и позднем снеге;

14 июля – яркие звезды говорят о грозе;

15 июля – начинают желтеть листья на березе, значит, осень придет рано. Если увидеть, как купается сазан, можно ждать еще много теплых дней;

16 июля лучше не делать никаких серьезных дел;

17 июля – если светит солнце, значит, Всевышний милостив, если нет — злится;

18 июля – счастливой приметой считается увидеть, как вечером сияет месяц;

19 июля – вечернее потепление говорит о предстоящем дожде. Если на протяжении всего дня сыро, значит, осень будет такой же;

20 июля – начинаются дожди, значит, они будут затяжными. Если не успеть собрать сено, оно точно пропадет;





21 июля – пора начинать обрывать чернику. В такой день нельзя проявлять лень;

22 июля – настало время пробовать огурцы. Первый стоит спрятать в землю, а остальные разрешается есть;

23 июля – звучание глухого грома говорит о мелком дожде;

24 июля – начинается охота на медведя. Если будут сыпаться листья, весна в будущем году будет ранней;

25 июля – большая роса говорит о сухом остатке лета, а ее отсутствие — о предстоящих ливнях;

26 июля – отличный урожай грибов предвещает большое количество мошек;

27 июля – дождь, который начался в этот день, будет длиться пару недель;

28 июля – если бревна уже подсохли, можно начинать их обтесывать и сооружать все, что нужно — все постройки выйдут крепкими и качественными;

29 июля – дело близится к осени. Дождь предвещает пасмурную погоду;

30 июля – если найти в лесу грибы и орехи, можно ждать прибыли;

31 июля – пора начинать собирать горох. Первый урожай хранят дома на протяжении года, чтобы семейство жило без финансовых трудностей.

Приметы на июль 2022 года

если июль выдался жарким, значит, декабрь в этом году будет морозным;

туман, который ложится по воде июльским утром, говорит о ясной погоде в будущем;

затяжной гром говорит о беде, а вот отрывистые раскаты свидетельствуют о том, что плохая погода скоро пройдет;

если утром нет росы, к вечеру точно начнется дождь;

мелкий дождик утром предвещает хорошую погоду вечером;

ласточки кружат так низко, что задевают крыльями воду в водоеме — будет дождь;

вороны взлетают высоко в небо — ждать беду.





Многолетние наблюдения обычных людей за явлениями природы в июле привели к появлению большого количества народных примет. С их помощью можно узнать, какой будет погода в ближайшее время.