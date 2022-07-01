Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать

Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать

Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать

Даже не склонные к суеверию молодые люди перед бракосочетанием стараются все узнать о приметах, связанных с основным атрибутом свадьбы — платьем невесты. Ведь, выходя замуж, каждая девушка мечтает о том, чтобы в семейной жизни все сложилось наилучшим образом и она была безоблачной и долгой.

Каким не должно быть свадебное платье


Примет, связанных с выбором и покупкой свадебного платья существует великое множество, хотя, казалось бы, выбор традиционно белого и длинного платья решает все проблемы. Но если невесте хочется выглядеть оригинально, то важно запомнить несколько важных правил.

Прежде всего, определитесь с цветом платья. Из всех возможных оттенков есть только два, которые нужно уверенно исключить — черный и красный. Первый — это цвет траура, второй — агрессии. Согласно приметам, и тот, и другой приведут к скорому разрыву отношений, возможно, даже с трагическим исходом.

Платье невесты не должно быть коротким. Во-первых, теряется торжественность момента, а во-вторых, согласно примете, это также сулит короткую совместную жизнь. Оно должно быть цельным, чтобы вы с женихом имели общие интересы и одинаково смотрели на этот мир. Платье не должно иметь глубокое декольте и разрезы, чтобы избежать сглаза.

Что нельзя делать со свадебным платьем до торжества


Свадебное платье считается одним из самых символичных вещей, к выбору которого следует отнестись серьезно. Его нельзя покупать с рук, брать на прокат, одалживать на время у подруг. Это должно быть ваше платье, специально для вас купленное или сшитое.

Свадебное платье нельзя покупать вместе с женихом, нельзя ему показывать или при нем примерять. В идеале он должен увидеть его только в день бракосочетания.

Ни в коем случае никому не давайте примерять свое свадебное платье и сами его не надевайте до свадьбы без необходимости.

Чтобы оградить себя от сглаза, прикрепите с внутренней стороны платья маленькую булавку головкой вниз или сделайте пару стежков ниткой.

Что важно учесть в день бракосочетания


  • По старинной примете, в день свадьбы невесту наряжают не у нее дома, а у соседей, по той же стороне улицы.
  • Надевать платье следует через голову, а не через ноги.
  • Когда невеста надевает свадебный наряд, впереди нее, перед зеркалом, никто не должен становиться.
  • Смотреться в зеркало можно только в том случае, если на вас нет какого-то предмета гардероба — одной туфли, фаты, украшений.
  • Если вы выходите замуж беременной, в свадебном наряде должна быть какая-то вещь красного цвета, которая защитит ребенка от сглаза. Это может быть пояс, цветок, брошь или просто лента, пришитая к внутренней стороне платья.
  • Старайтесь нигде не зацепиться и случайно не порвать платье — нормальные отношения со свекровью не сложатся.

Нужно ли сохранять платье после свадьбы


К свадебному наряду, включая фату и платье, следует относиться, как к оберегу, и хранить его на протяжении всей жизни. Однако по некоторым приметам, это не следует делать дома. Лучше если платье будет храниться у родителей невесты.

Свадебное платье нельзя продавать, дарить, давать поносить кому-то на время, передавать по наследству. Это сулит конфликты в семейной жизни и скорый разрыв отношений с супругом.

Хотя в передаче по наследству есть одно исключение. Если вы с супругом прожили долгие годы и были счастливы в браке, тогда платье можно считать счастливым. Его можно отдать вашим детям в качестве талисмана.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

Последние новости

Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла

Топ на сегодня

Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой

Еще по теме

Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о свадебном наряде Меган Маркл
Самый важный наряд в жизни девушки
Свадебным платьем Пиппы Миддлтон займется дизайнер платья принцессы Дианы
Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов