Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать

Даже не склонные к суеверию молодые люди перед бракосочетанием стараются все узнать о приметах, связанных с основным атрибутом свадьбы — платьем невесты. Ведь, выходя замуж, каждая девушка мечтает о том, чтобы в семейной жизни все сложилось наилучшим образом и она была безоблачной и долгой.

Каким не должно быть свадебное платье





Примет, связанных с выбором и покупкой свадебного платья существует великое множество, хотя, казалось бы, выбор традиционно белого и длинного платья решает все проблемы. Но если невесте хочется выглядеть оригинально, то важно запомнить несколько важных правил.

Прежде всего, определитесь с цветом платья. Из всех возможных оттенков есть только два, которые нужно уверенно исключить — черный и красный. Первый — это цвет траура, второй — агрессии. Согласно приметам, и тот, и другой приведут к скорому разрыву отношений, возможно, даже с трагическим исходом.

Платье невесты не должно быть коротким. Во-первых, теряется торжественность момента, а во-вторых, согласно примете, это также сулит короткую совместную жизнь. Оно должно быть цельным, чтобы вы с женихом имели общие интересы и одинаково смотрели на этот мир. Платье не должно иметь глубокое декольте и разрезы, чтобы избежать сглаза.

Что нельзя делать со свадебным платьем до торжества





Свадебное платье считается одним из самых символичных вещей, к выбору которого следует отнестись серьезно. Его нельзя покупать с рук, брать на прокат, одалживать на время у подруг. Это должно быть ваше платье, специально для вас купленное или сшитое.

Свадебное платье нельзя покупать вместе с женихом, нельзя ему показывать или при нем примерять. В идеале он должен увидеть его только в день бракосочетания.

Ни в коем случае никому не давайте примерять свое свадебное платье и сами его не надевайте до свадьбы без необходимости.

Чтобы оградить себя от сглаза, прикрепите с внутренней стороны платья маленькую булавку головкой вниз или сделайте пару стежков ниткой.

Что важно учесть в день бракосочетания





По старинной примете, в день свадьбы невесту наряжают не у нее дома, а у соседей, по той же стороне улицы.

Надевать платье следует через голову, а не через ноги.

Когда невеста надевает свадебный наряд, впереди нее, перед зеркалом, никто не должен становиться.

Смотреться в зеркало можно только в том случае, если на вас нет какого-то предмета гардероба — одной туфли, фаты, украшений.

Если вы выходите замуж беременной, в свадебном наряде должна быть какая-то вещь красного цвета, которая защитит ребенка от сглаза. Это может быть пояс, цветок, брошь или просто лента, пришитая к внутренней стороне платья.

Старайтесь нигде не зацепиться и случайно не порвать платье — нормальные отношения со свекровью не сложатся.

Нужно ли сохранять платье после свадьбы





К свадебному наряду, включая фату и платье, следует относиться, как к оберегу, и хранить его на протяжении всей жизни. Однако по некоторым приметам, это не следует делать дома. Лучше если платье будет храниться у родителей невесты.

Свадебное платье нельзя продавать, дарить, давать поносить кому-то на время, передавать по наследству. Это сулит конфликты в семейной жизни и скорый разрыв отношений с супругом.

Хотя в передаче по наследству есть одно исключение. Если вы с супругом прожили долгие годы и были счастливы в браке, тогда платье можно считать счастливым. Его можно отдать вашим детям в качестве талисмана.