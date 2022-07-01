Киссинджер рассказал о трех вариантах завершения украинского конфликта

Вадим Карасев

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил в интервью The Spectator, что ослабление или усиление роли НАТО зависит от того, на каких условиях завершится российская спецоперация на Украине. Он видит три возможных варианта окончания конфликта.

Согласно первому, российские военные остаются на текущих позициях и "получают" 20% Украины и большую часть Донбасса, главные промышленные и сельскохозяйственные районы, полосу земель вдоль Черного моря. Это будет означать победу России, а роль Североатлантического альянса уже будет "не столь решающей", как ранее.

В случае, если Россию "попытаются выгнать" с той территории, которую она получила до начала спецоперации (включая Крым), то, уверен Киссинджер, "встанет вопрос о войне с самой Россией".

При третьем варианте Киеву удастся удержать Россию от "завоеваний", а линия фронта будет сдвинута к госграницам по состоянию на 24 февраля. Такой сценарий означает проигрыш России. Украина окажется перевооружена и тесно связана с альянсом, или же даже войдет в альянс, а остальные вопросы будут решаться в ходе переговоров.

На третий сценарий надеется украинский президент Владимир Зеленский, отметил Киссинджер. И если он осуществится, то НАТО станет сильнее, в том числе благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Киев получит "крупнейшие сухопутные войска в Европе".

"Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как целым, а не с Америкой в роли главного звена в защите Европы с помощью ядерных сил".

В середине прошлого месяца Киссинджер заявлял, что западным странам необходимо учитывать интересы России при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине, чтобы не допустить влияния Пекина на Москву.