Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
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Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil

Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil


Разработчики Cardano представили предложение по хардфорку Vasil в тестовой сети и запуску обратного отсчета до обновления мейннета.



"С более чем 75% блоков тестнета, создаваемых новой нодой Vasil (1.35.0), мы теперь имеем хорошую плотность цепочки, чтобы работать безопасно", — отметили специалисты стоящей за разработкой проекта компании Input Output Global (IOG).


В тестовой сети изменения вступят в силу 3 июля после начала эпохи 215. По словам разработчиков, сообщество запросило минимальный период в четыре недели, чтобы протестировать обновление перед хардфоком основной сети.


"Как только для всех будет удобно и готово, мы пройдем через тот же процесс, чтобы обновить мейннет до Vasil", — заявили в IOG.


Главная задача заключается в том, чтобы обеспечить надежное и безопасное управление модернизацией сети, подчеркнули разработчики.


Команда назвала Vasil "самым большим и лучшим обновлением Cardano на сегодняшний день".


В IOG отметили, что улучшения включают повышение пропускной способности, производительности скриптов для разработчиков и снижение затрат.


"Работа над Vasil до настоящего времени была самой сложной программой развития и интеграции. Это комплексный процесс, который требует не только значительных усилий от рабочих групп, но также и тесной координации через экосистему", — написал ранее глава отдела интеграции продуктов IOG Найджел Хемсли.


Предполагается, что активация Vasil также облегчит взаимодействие со смарт-контрактами Plutus.


Напомним, возможность развертывания смарт-контрактов в Cardano появилась в результате предыдущего обновления Alonzo, которое разработчики реализовали в сентябре 2021 года.

# Экономика cardano, хардфорк, новости
По материалам: ForkLog

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