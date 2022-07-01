Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil

Разработчики Cardano представили предложение по хардфорку Vasil в тестовой сети и запуску обратного отсчета до обновления мейннета.

We’re delighted to report that in the last few minutes we have submitted an update proposal to hard fork the #Cardano Testnet, and commence the countdown for the #Vasil mainnet upgrade. 🧵



1/n — Input Output (@InputOutputHK) June 28, 2022

"С более чем 75% блоков тестнета, создаваемых новой нодой Vasil (1.35.0), мы теперь имеем хорошую плотность цепочки, чтобы работать безопасно", — отметили специалисты стоящей за разработкой проекта компании Input Output Global (IOG).

В тестовой сети изменения вступят в силу 3 июля после начала эпохи 215. По словам разработчиков, сообщество запросило минимальный период в четыре недели, чтобы протестировать обновление перед хардфоком основной сети.

"Как только для всех будет удобно и готово, мы пройдем через тот же процесс, чтобы обновить мейннет до Vasil", — заявили в IOG.

Главная задача заключается в том, чтобы обеспечить надежное и безопасное управление модернизацией сети, подчеркнули разработчики.

Команда назвала Vasil "самым большим и лучшим обновлением Cardano на сегодняшний день".

В IOG отметили, что улучшения включают повышение пропускной способности, производительности скриптов для разработчиков и снижение затрат.

"Работа над Vasil до настоящего времени была самой сложной программой развития и интеграции. Это комплексный процесс, который требует не только значительных усилий от рабочих групп, но также и тесной координации через экосистему", — написал ранее глава отдела интеграции продуктов IOG Найджел Хемсли.

Предполагается, что активация Vasil также облегчит взаимодействие со смарт-контрактами Plutus.

Напомним, возможность развертывания смарт-контрактов в Cardano появилась в результате предыдущего обновления Alonzo, которое разработчики реализовали в сентябре 2021 года.