Компания Mojo Visions разработала линзы с дополненной реальностью (2 фото + видео)

Вадим Карасев

Будущее уже рядом. Компания Mojo Visions показала полностью функционирующие линзы с дополненной реальностью. Проект называется Mojo Lens. Они работают автономно благодаря аккумуляторам, встроенным прямо в корпус линзы. Внутри также установлен дисплей диаметром менее 0,5 мм разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм.Также в линзу встроили и несколько датчиков, отслеживающие положение головы и движение глаз, которые делают картинку неподвижной и позволяет управлять интерфейсом без рук. Тестировщики уже опробовали пару функций: систему навигации, трекинг заказанного такси и программу-суфлера для вывода текста.