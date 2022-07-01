Компания Mojo Visions разработала линзы с дополненной реальностью (2 фото + видео)
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Компания Mojo Visions разработала линзы с дополненной реальностью (2 фото + видео)

Mojo LensБудущее уже рядом. Компания Mojo Visions показала полностью функционирующие линзы с дополненной реальностью. Проект называется Mojo Lens. Они работают автономно благодаря аккумуляторам, встроенным прямо в корпус линзы. Внутри также установлен дисплей диаметром менее 0,5 мм разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм.
Также в линзу встроили и несколько датчиков, отслеживающие положение головы и движение глаз, которые делают картинку неподвижной и позволяет управлять интерфейсом без рук. Тестировщики уже опробовали пару функций: систему навигации, трекинг заказанного такси и программу-суфлера для вывода текста.


Mojo Lens
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По материалам: триникси

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