Кооператив в кампании Halo Infinite можно будет опробовать уже скоро

Вадим Карасев





Разработчики из студии 343 Industries сообщили, что кооператив в кампании Halo Infinite можно будет опробовать уже через пару недель. Они рассчитывают, что 15 июля, кооператив станет доступен в формате бета-версии всем владельцам копии Halo Infinite (и игрокам с подписками Game Pass, в том числе), которые участвуют в программе инсайдеров Halo.

Предполагается, что бета-версия продлится до 22 июля. Она будет включать в себя всю кампанию Halo Infinite, то есть у игроков есть возможность полностью ее пройти в кооперативе. Однако, нужно быть готовыми к возможным багам, кроме того, сохранения нельзя будет перенести в финальную версию.

Чтобы опробовать кооператив в кампании Halo Infinite игрокам нужно будет загрузить сборку кампании и начать новое прохождение. Заявлено, что будет поддерживаться кроссплатформенная игра.