Ксения Собчак рассказала, что делать с валютой

Ведущая и журналистка Ксения Собчак дала экономический совет. Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» заявила, что россиян чуть-чуть перестают ограничивать в правах. Она пошутила, что скоро разрешат и наличные доллары снимать в банках. Правда, тут же осеклась, что этого сделать не дадут. Бумажной иностранной валюты в стране, как она думает, просто нет.«Мы можем с сегодняшнего дня переводить не 150 тысяч долларов, а миллион в месяц на любой банковский счет других государств. Совет от сердца: открывайте счета в Грузии, Армении», сказала Ксения Собчак. Как отметила Ксения Собчак, с таким искусственным курсом рубля перспектив в иностранных накоплениях в России у всех крайне немного. Ранее Ксения Собчак отмечала, что никогда не хранила свои сбережения в рублях. Все свои российские деньги она всегда переводила сразу в доллары и евро.