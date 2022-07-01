Ксения Собчак возмущена поведением знаменитого бренда

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке от того, как британский бренд одежды тролит своих покупателей. Многие западные бренды покинули Россию, британский онлайн-магазин тоже прекратил продажи в нашей стране. А на днях в мобильном приложении ASOS пользователи увидели не самое корректное сообщение для россиян. В мобильном приложении интернет-магазина появилась надпись с элементами троллинга. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение. По этому поводу уже возмутились известные персоны. К примеру, Ксения Собчак не понимает, к чему такие издевки над пользователями.«Право на позицию имеет каждый бренд. Но оскорблять своих клиентов, которые приносили тебе огромную прибыль, — это как минимум неэтично, недальновидно с позиции бизнеса. Ну и как-то...» — отметила 40 летняя телеведущая. Позицию Ксюши разделила и Айза — бизнесвумен сделала репост публикации Собчак в личном блоге. Напомним, о намерении уйти из России ASOS сообщил в начале марта. Тогда российские клиенты восприняли это в штыки и раскритиковали руководство компании. «Спасибо, отписалась. Даже если вернетесь в Россию, заказывать у вас больше не буду. Для меня не существует компания, которая ведется на поводу у политики»; «Мы все уже давно поняли, что вы не обрабатываете заказы клиентов из России. Вопрос: почему не возвращаете деньги за сделанные более 21 рабочего дня возвраты?»; «Жаль все иностранные компании. Без России вы захлебнетесь. Вот вам, ребята, и демократия, во всей красе. Блокируют и запрещают деятельность компаниям, которые вообще далеки от политики», — делились пользователи Сети. К слову, многие западные бренды уже понесли миллионные потери из-за ухода с рынка РФ. Однако пока мало кто из них намерен вернуться обратно.